En entrevista con La Jornada, Boone explicó que quiso contar “la concepción de la batalla como una especie de locura. Todos los números, las medallas y las historias de triunfadores llegan 10 años después, cuando muchos de los testigos ya no están en el mundo. Eso cuenta para la violencia que tenemos en el país desde hace 30 años.

Boone recordó que esta edición retoma un proyecto realizado hace 10 años como novela colectiva con seis participantes: Graduación. Luego concordó con Herbert en que sus historias “tenían una cualidad de estar como cerradas sobre sí mismas (…) y compartían cierta visión de las historias individuales que se desarrollaban en ese periodo de la historia” y por ello la publicaron en el sello Filodecaballos.

Herbert agregó: este es un libro abierto porque es de dos autores. Hay complementariedad, que me gusta también, un momento y un lugar de flotación, que es 1913; es decir, la segunda fase de la Revolución Mexicana y el centro de Saltillo .

Añadió que “el disparador de la historia es la torre de la catedral y el palacio de gobierno, de donde sale Venustiano Carranza en la primera escena de Un día de fiebre. La distancia que hay entre una y otra son dos o tres cuadras. No nos pusimos de acuerdo porque eso pasara, las cosas se acomodaron así. El azar ocupa un lugar en el trabajo del artista.

Lo que sí hemos hecho durante décadas es conversar de lo que nos gusta: los libros que leemos, la pintura que vemos, la música que escuchamos; los cómics, nuestros hijos. De eso está impregnado el libro, aunque no sea tan obvio.

Luis Jorge Boone aseveró: “A mí no me daba tanto la investigación documental, pero sí la de imágenes. Me dediqué a buscar fotos de lugares parecidos y de cómo se veían más o menos en la época, cómo se veía por arriba, por un lado y cuál era la perspectiva a esa distancia. Lo sensorial para mí fue muy importante.