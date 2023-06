Wheeldon no desconoce los retos de la narración, sea en el ballet, para el que adaptó el complejo Cuento de invierno, de William Shakespeare, o en el teatro, donde ha ganado dos Tonys, el más reciente por la coreografía de MJ: The Musical, sobre Michael Jackson.

El coreógrafo –durante décadas, una de las mentes más creativas del ballet y recientemente también de Broadway– estrena Like Water for Chocolate en Nueva York hoy con el American Ballet Theatre.

Sin embargo, añadió, mi objetivo siempre es encontrar historias dinámicas, emocionantes y teatrales, y no preocuparme demasiado por los aspectos prácticos... ¿Podemos lograrlo? ¿Podemos llevar a la audiencia a un viaje del que saldrá con la sensación de haberse conectada con estos personajes y haber sido transportada a un mundo distinto?

La producción llega al Metropolitan Opera House para iniciar la temporada de verano del American Ballet Theatre, después de varias funciones en el Royal Ballet de Londres, su coproductor, y en el Segerstrom Center for the Arts en Costa Mesa, California. Se puede decir que la compañía ha hecho una gran apuesta con esta producción, no sólo cuando el personaje se va galopando a caballo en el mencionado frenesí erótico.

La compañía espera atraer a seguidores del libro o la película que tal vez no sean habitués del ballet. Lo presentará durante dos semanas, el doble de tiempo de lo que da a los amados El lago de los cisnes y Romeo y Julieta.