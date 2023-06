Merry MacMasters

Jueves 22 de junio de 2023, p. a10

En su primera edición presencial la Cátedra Patrimonial Ludwik Margules (CPLM) conmemorará el 40 aniversario de De la vida de las marionetas, puesta en escena que el director de teatro polaco-mexicano creó a partir de la película de Ingmar Bergman, aunque con sus propios giros.

Instituida en forma digital en 2021, la tercera edición de la CPLM se efectuará mañana, el sábado y el domingo en el aula magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes. Titulado Teatro y cine: Interinfluencias, transformaciones y diálogo, también se rendirá homenaje al recién fallecido actor Farnesio del Bernal (1926-2023), quien participó en el montaje De la vida de las marionetas.

Margules (1933-2006) generó un antes y un después en el teatro mexicano. Fue un parteaguas en el desarrollo teatral en el país. Además, fue un gran pedagogo que formó a muchas generaciones de actores y directores de teatro y cine. Siempre iba un paso adelante, su trabajo era visionario , expresa María Teresa Paulín Ríos, coordinadora de la CPLM, que es organizada por el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la licenciatura en teatro y el cuerpo académico Arte y Contexto.

Paulín Ríos es egresada de El Foro Teatro Contemporáneo, escuela dramática fundada y dirigida por Margules. Al realizar su maestría y doctorado en la Universidad de La Sorbona, en París, su investigación se centró en la dirección actoral de Margules y su llegada a una estética depurada: “Vivir en el extranjero me permitió ver el trabajo de diferentes creadores escénicos. Siempre me parecía que Margules iba un paso adelante. No le pedía nada a nadie. Con su fallecimiento, me parecía que había información y testimonios que con el tiempo se podrían perder.

“De regreso a México publiqué el libro El teatro depurado y sin concesiones de Ludwig Margules (Editorial Paso de Gato). Mi interés siguió en generar espacios en los que se podía profundizar sobre temas relacionadas con las artes escénicas.”