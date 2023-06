▲ Theda Bara Foto tomada del sitio del museo

▲ María Callas Foto tomada del sitio del museo

▲ Grace Jones Foto tomada del sitio del museo

▲ Whitney Houston. Foto tomada del sitio del museo

De igualdad a fluidez de género

Una importante parte de la exposición está dedicada a las icónicas Greta Garbo, Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor o Marilyn Monroe.

Entre fragmentos de cine, se exponen los trajes utilizados en películas como Cleopatra de 1963 o Some Like It Hot de 1959.

Diva relata la lucha de estas artistas por abrirse paso en un mundo de hombres e incluye una cronología de la evolución paralela del feminismo y las industrias creativas.

Se trata de mostrar a la diva y su poder, la diva y su creatividad (...) tener una voz y usar esa plataforma para volver las tornas , afirma Bailey.

Fue lo que hicieron divas del jazz como Nina Simone y Ella Fitzgerald para romper barreras raciales en Estados Unidos, explica la exposición junto a imágenes más recientes del movimiento Black Lives Matter.

Si la parte más moderna de la muestra está centrada en figuras de poder y grandes empresarias como Tina Turner o Cher, con sus espectaculares trajes diseñados por el estadunidense Bob Mackie, no faltan representantes del punk como la inglesa Siouxsie Sioux con sus inconformistas atuendos creados por Pam Hogg.

Inseparables del concepto de transformación , divas modernas como Madonna, Björk o Lady Gaga muestran una camaleónica capacidad para reinventarse que llevó a algunas como Annie Lennox a jugar con las fronteras entre lo femenino y lo masculino.

Esa fluidez de género permite incluir a otras divas que a imagen de Freddie Mercury, Elton John o Prince contribuyeron a la lucha LGBT+ con sus trajes de plumas y zapatos de tacón, hasta desembocar en figuras disruptivas como el rapero queer negro Lil Nas X.