Nadie me ha propuesto participar en Eurovisión, pero es un certamen que no va conmigo, señala la también conductora de un programa de la BBC.

Periódico La Jornada

Martes 20 de junio de 2023, p. 2

La cantautora británica Sophie Ellis-Bextor se erigió a finales de los años 90 como una estrella pop que brilló en la escena dance alternativa.

Comenzó con el grupo Theaudience, durante el tiempo en el que la revista Melody Maker la eligió como la cantante más sexy . Su primera placa solista es Read My Lips (2001) y luego vinieron Shoot From the Hip, Trip the Light Fantastic, Make a Scene, Wanderlust, Familia, The Song Diaries, Songs y From The Kitchen Disco (editado en pandemia reúne sus canciones más destacadas).

Ahora, la también madre de cinco hijos se inspira en un viaje a Japón para editar Hana (título que se traduce como flor en japonés) en el que pasa de su origen dance-pop a un sonido pop sintético y sicodélico, que apenas hace unas semanas presentó en el festival Corona Capital de Guadalajara.

Sophie Ellis-Bextor habló con The Independent sobre su nueva producción, pero también sobre los fracasos, las familias numerosas y el amor.

En 1999 pensó que todo había terminado. Theaudience había lanzado un primer álbum. Pero después de que los jefes de Mercury Records rechazaran sus demos para un segundo disco, el sello despidió a la banda. “Me sentía como: ‘guau, tengo 20, pero ya soy parte del pasado’”, dice la cantante. No obstante, unos meses más tarde, le pidieron que cantara como solista en un disco que había producido el sello de la casa. Era el track Groovejet (If This Ain’t Love) de Spiller, algo a lo que ella no dio importancia, sólo participó pero al final, su voz comenzó a ser conocida.

Ellis-Brextor, de voz ronca y piel de porcelana, comenta. Fue bastante loco , dice sobre el impacto de la canción mencionada. Diría que cambió mi vida, no sólo porque me dio un salvavidas, sino también porque me introdujo a un género completamente diferente .

En las dos décadas siguientes, Ellis-Bextor apenas ha salido a tomar aire publicando varios discos y un libro de memorias.

Se decía que podría ser la propuesta inglesa para el Eurovisión 2024, pero ella dice nadie ha hablado conmigo al respecto. Amo Eurovisión, pero sería una apuesta como de nivel de casino, y simplemente no creo que esa sea yo. Lo veré, pero realmente no puedo imaginarme estar compitiendo en ese certamen .

Ellis-Bextor también tiene un podcast llamado Spinning Plates, actualmente en su décima temporada, en el que entrevista a madres trabajadoras, así como un programa en la BBC, Sounds, Kitchen Disco, que está inspirado en los videos que grabó durante la pandemia.

Su nuevo álbum, Hana, es el trabajo más introspectivo de Ellis-Bextor. Toma una dirección más progresista y meditativa que sus viejos electro bangers, pero sigue siendo un pop resueltamente optimista. “Cuando estaba haciendo música puramente dance, ese género maneja muy bien emociones como la ira, la frustración, el amor o la lujuria; es algo que se apodera, del aquí y ahora, pero realmente no puedes ser reflexivo en un disco de baile… así que este (el nuevo álbum) se siente bastante indulgente, y normalmente no me siento así”.