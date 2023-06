Los poemas de Llegamos hambre están numerados, porque los números tienen un contenido sagrado en todas las religiones. Son 50 poemas porque “se trata de un número en el que no hay nada: ‘sin cuenta’; se nulifica todo. En realidad, la existencia es una cuestión 50 porque finalmente nos vamos a morir, vendrán otros dioses, y es este sentido de evolución donde ya no hay un contenido”.

Los poemarios de Coronel Rivera siempre tienen una estructura narrativa: “Busco primero sobre qué quiero escribir en el momento en que me encuentro. Cuando escribí los 50 poemas de Llegamos hambre me encontraba en esa circunstancia filosófica. Empecé en 2019, pero lo terminé durante la pandemia. Ya tenía algunos esbozos porque lo voy armando. No escribo de seguido, sino que veo si tal cosa funciona, si otra cosa puede ir para acá, casi, casi como si fuera narrativa, que no lo es.

En la pandemia fue importante porque se cuestionaba exactamente esto. Estábamos todos encerrados, asustados, sin posibilidad de futuro, abandonados por los dioses y la ciencia. Los primeros cuatro o cinco meses no teníamos realmente ninguna respuesta de nada, sólo veíamos a nuestros amigos y parientes morir. Era tremendo. Me dio las herramientas para terminar precisamente los contenidos de este libro. Al salir de la pandemia lo edité .

Coronel Rivera tal vez es más conocido como curador; no obstante, en la actualidad encauza su tiempo a la poesía y la fotografía. “La curaduría absorbe demasiado tiempo, pero cuando uno escribe una poesía o hace una fotografía es tú contigo y es lo que sale. No hay realmente un impedimento externo. Acá es lo que eres y puedes trabajar en la manera que quieres. Pienso que lo que estoy escribiendo quede completo desde mi perspectiva. Cuando el público toma el libro es otra lectura.