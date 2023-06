La pira del sacrificio

Leonardo García Tsao

▲ Fotograma de The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft, del director alemán Werner Herzog

D esde La Soufrière, su extraordinario documental de media hora realizado en 1977, el alemán Werner Herzog ha expresado su interés por los volcanes como presagios del fin del mundo. Según se recordará, Herzog y su reducido equipo filmaron en la isla de Guadalupe, evacuada por la inminente erupción de un volcán; el hecho de que la catástrofe no ocurrió le permitió al cineasta abundar de manera inspirada en su gusto por las imágenes apocalípticas. Lo que podría calificarse como una piromanía visual se manifestó luego en Lecciones en la oscuridad (1992), su alucinante documental sobre los pozos petroleros incendiados en Kuwait. Y más recientemente, en Dentro del volcán (2016), producción de Netflix, abordó de lleno su obsesión por la materia incandescente. De hecho, esa última es como un anticipo de The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft ( El fuego interior: Un réquiem para Katia y Maurice Krafft). Realizado el año pasado, es un documental de recopilación y montaje, en la medida que Herzog no filmó un solo pie de material nuevo, sino rescató el trabajo de una pareja de vulcanólogos franceses dedicados a filmar incontables volcanes hasta perecer en 1991 en el flujo piroclástico de una erupción ocurrida en la isla de Kyushu, Japón. Al igual que con el sacrificado protagonista de El hombre oso (2005), Herzog se conmisera del destino fatal de los Krafft, al tiempo que admira su voluntad casi autodestructiva por dejar testimonio de su obsesión. En ese sentido, la pareja es otra encarnación pura del personaje herzoguiano, dispuesto a abandonar toda noción de sentido común, o de instinto de supervivencia, en la persecución de sus sueños. The Fire Within inicia con el preámbulo del desastre japonés para luego retroceder y documentar en orden cronológico el progreso en el trabajo de los Krafft. Desde que se comportaban como meros turistas en su juventud, hasta convertirse en consumados cineastas kamikaze, siempre arriesgándose de más con tal de acercarse a los cráteres en cuestión.