Men in tutus es una colaboración entre las compañías Males on Pointe y Les Ballets Eloelle de Nueva York, Estados Unidos, ambas dirigidas por el coreógrafo Víctor Treviño.

Ballet clásico y comedia

Como no había nadie que me enseñara a bailar con zapatillas de punta, empecé a entrenar con lo que veía que hacían las niñas en el último año de sus clases de puntas. Bailar los roles femeninos es complicado si no tienes una base sólida de técnica, además de que los hombres tendemos a ser más pesados y nuestros músculos y huesos son más anchos, no como las chicas que son más ligeras y con las zapatillas de puntas estás parado en tus dedos y si no trabajas correctamente puedes tener una lesión.

Si bien la propuesta está diseñada con base en cada uno de los planteamientos originales de las piezas clásicas, con las coreografías, musicalizaciones y vestuarios representativos de cada una, el uso de la comedia para abordar cada momento y la singularidad de que el elenco es completamente masculino, es una estrategia más para ofrecer una pieza sólida, única y potente.

El intérprete aclaró que es un ballet comedia por ser diferente, relajado y no tan riguroso. Es un espectáculo para divertirse, no cambiamos las historias tampoco. En la obra los personajes tienen personalidades y características diferentes a los de los ballets tradicionales que los hace más entretenidos, divertidos .

El espectáculo, iniciativa de la Fundación Tonatiuh Gómez AC, cuenta con bailarines de México, Chile, Argentina, Colombia, España y Estados Unidos. Muchos de ellos provenientes de Males on Pointe, de la Compañía Nacional de Danza, del American Ballet Theater de Nueva York, el Teatro Colón, San Diego Ballet y el Ballet de Jalisco.

Men in tutus se presenta hoy a las 13 y 19 horas, y mañana a las 13 y 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro Histórico). Posteriormente ofrecerá funciones el 23 de junio en el Teatro Cervantes, en Guanajuato; el primero de julio en el Auditorio Teopanzolco, en el estado de Morelos, el 2 de julio en el Teatro Morelos, en Toluca, y el 30 de septiembre y primero de octubre en el auditorio San Pedro, en Monterrey.