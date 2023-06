M

ientras aficionados pensantes se preguntan qué sucedió con una tradición taurina de casi 500 años de antigüedad en la Ciudad de México, donde autoridades y ciudadanía aún no miden el despojo de que han sido objeto por parte de propietario, empresa, grupúsculo seudoambientalista y juececito que confundió ecología con demagogia, la fiesta de los toros intenta, como mal va pudiendo, esquivar las descompuestas embestidas, de dentro y de fuera, que hace tiempo buscan desaparecerla o convertirla en enclave colonial taurino de España, sea con toreros, ediciones de lujo u otras inversiones, por lo que apostar, en serio, por lo nuestro es la última opción que le queda a la fiesta brava de México.

César Ruiz pasó de precoz torero bufo a prometedor novillero de excepcionales cualidades. Nacido en Aguascalientes hace 20 años, en principio quería ser futbolista y con su equipo obtuvo varios trofeos y medallas, pero a la postre acabó seducido por la magia del toreo. Empecé en la puerta, de boletero, detrás del telón de los enanitos toreros y como me pagaban todo lo que hacía, más me gustó, hasta que me dieron las tres en un festival. Luego me vestí de chirote o torero bufo y anduve toreando los fines de semana. Enfrentaba animales toreados y aprendí a caminarles, a tomarles la distancia y a banderillear en todos los terrenos, incluso con banderillas cortas, lo que me producen una emoción doble: a mí y al público. Salgo a torear para complacerme y para complacer a los que pagan por emocionarse, no por divertirse .