cada momento surgen nuevos rostros y nuevas propuestas en el jazz de este país. El futuro está aquí desde hace rato, intenso y multicolor, documentando nuestro optimismo, poniendo de excelente humor a toda una generación en medio de la dictadura del mercado. Y una de las más agradables sorpresas a que nos hemos enfrentado es la big band infantil y juvenil de Pavel Loaria, que echando raíces en el jazz clásico, se renueva día a día bajo la dirección de esta suerte de saxofonista visionario.

La idea le surgió después de ver a Vincent Gardner dando clases de big band a unos chavales en Nueva York. “Había escuchado que en México había big bands de jóvenes –nos comenta Pavel–; pero ví que no lo eran; son orquestas que de pronto tocan algún tema de big band, pero la mayoría hace boleros, salsa…

Entonces hablé con algunos amigos con hijos y con uno de mis profesores de la Escuela Nacional de Música, para ver si me podía mandar algunos de sus alumnos para empezar el proyecto. Tenía como seis alumnos la primera vez que nos juntamos, el 16 de abril de 2016, y en dos fines de semana más ya tenía 45 integrantes.

Esta big band se presentará el 17 de junio, a las 20 horas, en la Fundación Sebastián (avenida Patriotismo 304, colonia San Pedro de los Pinos). Es impresionante escuchar a Camila Bernal, de 12 años, cantando como una mezzo de 20; o ver la fluidez y el aplomo de Gale Luengas, de 13 años, en un instrumento tan demandante como el trombón; o bien, enfrentar a Diego Lerdo, un contrabajista de 16 años que además toca el piano y la batería.

A cada uno le hicimos dos preguntas:

1. ¿Cómo te sientes en la banda?

2. ¿Por qué es importante que exista una banda así en México?

Camila Beltrán: 1. Me siento bastante cómoda en la big band, me gusta mucho, porque es muy productivo y es algo que me gusta desde que era muy chiquita y también porque el maestro Pavel nos fomenta mucho esto del respeto y que seamos honestos con nosotros mismos. Disciplinados no sólo en esto, sino en todo lo que hagamos. Nos dice que si vamos a hacer algo, lo hagamos porque nos gusta, no porque nos obliguen.