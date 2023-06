▲ Imagen promocional de la producción de Diego Osorno.

En la charla con Roberto Fiesco, la actriz definió el cine como un instrumento para el autodescubrimiento personal.

El cine es una herramienta maravillosa para entender quiénes somos, para eso venimos a esta vida: para despejar las preguntas que tenemos, para entender lo que está desarticulado , dijo.

Recordó que a los 10 años decidió dedicarse a la actuación pero la ilusión se diluyó por las obligaciones de su madre y la lejanía de la escuela de teatro.

Fue cuando cursaba la carrera de ciencias políticas en la UNAM, cuando asistió a un taller amateur en el Centro Universitario de Teatro, en donde encontró su vocación artística.

Su trayectoria incluye su trabajo en Las sabias, una puesta en escena de José Caballero y Lorena Maza donde combinó el rigor técnico del teatro con el ritmo de la televisión con la telenovela De frente al sol.

“Me dijeron ‘te va a dar más de lo que te va a quitar’ y eso fue por la exigencia de la televisión y, al mismo tiempo me ayudó a elegir proyectos que hablaban de la condición humana, conmovedores, divertidos donde estuvo presente el quehacer disruptivo de las mujeres.”

Eréndira Ibarra obtiene el Premio Queer Icon

Además, como una muestra de la diversidad, el FICG reconoció a Eréndira Ibarra con el Premio Queer Icon del Premio Maguey, en un homenaje en el que se destacó que muchas personas de la diversidad sexual fueron víctimas de desaparición forzada por temas justo de su preferencia y apariencia.

“Somos un país que no sabemos contabilizar a las personas diversas, que cuando desaparece un trans no la buscan por quién es. Y cuando la buscamos por su nombre, por cómo él o ella se identifica, la justicia voltea la cara y dice: ‘es que eso no viene en el papel’ y entonces cómo nos buscamos si no tenemos derecho a nombrarnos”, dijo la también activista.

En el acto de premiación también se recordó que la selección de este año del Premio Maguey consta de 16 películas de 12 países, con un jurado integrado por la propia Eréndira Ibarra y Ximena Romo, así como el director español Adrián Silvestre.