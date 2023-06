El Premio Formentor es también un premio de lenguas romances, es decir, posromanas, es decir, un poco grecolatinas. Este punto me conmueve especialmente. Son tantas las lenguas ancestrales que atraviesan la lengua que utilizo. He traducido tanto como he creado. No puedo separar estas dos actividades. Es toda la herencia que relaboro, que intento comprender.

Para mí, por último, este premio no es sólo la recompensa por una obra. Es un ejercicio espiritual que está siendo reconocido. Se ha percibido y reconocido una manera de vivir –algo extrema, salvaje y libresca a la vez, apartada de todos, sin un día festivo desde hace más de 50 años. Gracias.

* Este texto fue escrito por Pascal Quignard para agradecer la concesión del Premio Formentor 2023