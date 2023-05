Los planes de Bratty, originaria de Sinaloa, para este año no han acabado. La cantante trabaja en lo que será su tercer álbum de estudio, además del concierto más grande que ofrecerá hasta la fecha en la Ciudad de México. “Voy a tratar de llevar eso que sentí cuando estuve en Coachella a este show, que también es muy importante. Trataré de darlo todo en cuestión de energía, de vitalidad. Pienso interactuar mucho con la gente que es algo que he aprendido a hacer; que me ha costado. Al principio cuando cantaba miraba al suelo, me imaginaba que estaba sola, y ahora trato de hacer todo lo contrario. Me gusta mucho ver a la gente”, indicó.

Ahorita lo que compongo fluye mucho con lo que siento. He escrito más de introspección , indicó Bratty. Sus temas toman inspiración de series, de sus relaciones de amistad y de amor, todo eso es un reflejo de lo que siento .

La primera canción de su próximo disco, Radio, es un sencillo que habla mucho de un sentimiento que tengo: me deprime escuchar la radio porque siento que a veces suena muy igual y los artistas que están ahí no suelen ser lo que están haciendo cosas distintas , criticó. Música diferente ya hay, ya todo está inventado. Nada más que lo que suena es lo que está de moda y está bien, no es como que lo condene .

En su joven carrera ha encontrado más obstáculos a superar en sí misma que en su entorno. Siento que nunca vi ninguna traba que no pudiera superar o aprender de eso, obviamente no todo siempre es color de rosa, no te haces famoso de la noche a la mañana y ya. Pasas un proceso donde aprendes muchas cosas, sí tuve que pasar momentos difíciles, creo que las trabas más grandes que he tenido han sido conmigo misma. A veces estancarme con los comentarios negativos, con la lucha mental, es la traba más grande que vas a tener , apuntó.

Bratty, de 22 años, también admite haber sentido que no era tomada en serio. Al final eso es algo que no puedes controlar, entonces dejo de enfocarme, porque no puedes dominar la mentalidad de todo el mundo , detalló. Algo que la ha ayudado a ver las cosas de una forma distinta ha sido aceptar sus temores. Creo que cualquier persona en este planeta tiene miedos .

La cantante se presentará el próximo sábado en el Auditorio BB de la Ciudad de México.