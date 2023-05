▲ Michael Douglas, flanqueado por su hija, Carys, y Catherine Zeta-Jones. Foto Afp

Los sindicatos, opuestos al gobierno de Emmanuel Macron por su reciente reforma de las pensiones, están dispuestos a perturbar el desarrollo de la gala, incluso con un corte de electricidad, según anunció la central CGT. Tenemos un buen diálogo. Por el momento, nada de lo que está anunciado nos afecta , aseguró Frémaux.

Participación de México

Este año, el cine mexicano tendrá participación en la selección Cannes Premiere, que presenta Perdidos en la noche, de Amat Escalante. En la Semana de la Crítica participa el cortometraje Arkhé, de Armando Navarro, y en la sección Cannes Ecrans Juniors, Tótem, de Lila Avilés. Además, en la sección Classics se exhibirá El esqueleto de la señora Morales (1959), de Rogelio A. González.

Más allá de las polémicas, el festival asume este año un papel de puente entre toda una gran generación de cineastas e intérpretes, algunos ya octogenarios, y sus relevos.

Por la alfombra roja desfilarán Harrison Ford, que presentará Indiana Jones y el dial del destino; Martin Scorsese, con Killers of the Flower Moon; Pedro Almodóvar, con un cortometraje de aires western y gay; Michael Douglas recibirá una Palma de Oro honorífica por décadas de carrera; la leyenda del cine británico Ken Loach, con The old oak; Víctor Erice ,con Cerrar los ojos, y Marco Bellocchio, con Rapito.

Pero Cannes es también un escaparate para la siguiente generación, como Wes Anderson, que recurrió a un casting impresionante para su Asteroid City: Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe y Margot Robbie...

Por otro lado, el presidente del jurado del encuentro, Ruben Östlund, afirmó ayer que apoya la huelga de guionistas de Hollywood, una postura compartida por otros miembros del panel.

La huelga de guionistas, que ha perturbado numerosos rodajes, empezó el 3 de mayo después del fracaso de las negociaciones colectivas con los principales estudios en Hollywood.

El jurado de Cannes empieza su trabajo hoy de manera oficial, y entregará su veredicto el 27 de mayo.