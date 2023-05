Jorge Caballero

Ideado en 2017, el concierto Travesía, de Perú hacia México.Tania Libertad y Eva Ayllón llega al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, para agasajar a todo el público los días 27 y 28 de mayo. En conferencia de prensa Libertad dijo tajante: este es un gran abrazo entre nuestros países porque tenemos grandes similitudes, nos parecemos muchísimo. Nació de las ganas que teníamos de cantar juntas Eva y yo .

Por una parte Libertad es una añeja conocida del público mexicano, quien ofrecerá un concierto con el carácter universal de su canto para demostrar que su audacia, talento y capacidad para reinventarse que la han consagrado en la escena musical; y por otra parte, se une con la enorme voz de Eva Ayllón, una de las máximas representantes de la música afroperuana, cuya versatilidad la ha llevado a interpretar diferentes géneros musicales en escenarios internacionales, con una trayectoria impresionante y postulada 10 veces al Grammy Latino.

Este viaje sónico ha sido presentado por el tándem creativo tres veces en Perú: 12 y 13 de mayo pasado, sumado al inaugural en 2017, informó Tania Libertad, quien explicó: como ya había sido probado con éxito este formato de concierto, pensé en México para que conocieran este espectáculo .

Este es un viaje lleno de memorias, sueños y vivencias, confiesa Tania Libertad: creo que Eva es una gran cantante que ha venido poco a México, y yo tengo 43 años de vivir aquí, pues ustedes ya me conocen y los que no pues ya se lo perdieron (risas). Aquí especialmente en el Teatro de la Ciudad he tenido muchas jornadas formidables, además de haber cantado en el Zócalo, en el Palacio de Bellas Artes, en el Auditorio Nacional y en el Palacio de los Deportes, sólo por mencionar la Ciudad de México y en el resto del país. Pero Eva ha cantado poco aquí, es poco conocida en México pero vale la pena porque es una artista que tiene un color de voz muy distinto al mío .

Cabe mencionar que Travesía, de Perú hacia México. Tania Libertad y Eva Ayllón se realiza en el marco del aniversario 106 de la apertura del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el concierto es la posibilidad única de ver juntas a estas dos reconocidas artistas y cantar sus éxitos, así como de recorrer su tierra natal con la fusión de dos de las más emblemáticas voces del Perú.

Ambas cantantes se conocieron en los años setenta cuando Tania era la conductora del programa televisivo Danzas y Canciones del Perú y presentó a Eva en su debut como la primera voz del grupo musical peruano Los Kipus. Años después, fueron parte del homenaje póstumo a Mercedes Sosa en el Lincoln Center de Nueva York, Estados Unidos, en 2010 pero fue hasta 2017 cuando sus voces se unieron en un mismo espectáculo impregnado con el sentimiento y calidad de dos grandes de la música peruana.