ndábamos metidos en una serie sobre la radiodifusión del jazz a lo largo y ancho del país. Publicamos dos primeras partes y luego tuvimos que hacer una breve pausa para atender el Día Internacional del Jazz. Retomamos ahora la tarea de compartir con ustedes nombres y coordenadas de los hacedores de jazz en la radio mexicana. Y repitamos nuevamente que sin ellos el jazz en México no tendría la buena salud y el alcance de estos días.

Claro, el jazz sigue siendo música para una minoría, pero ésta es enorme. Somos una enorme minoría, decían los gitanos de la Europa oriental desde hace siglos.

Dos lectores me han reclamado la no inclusión de Xalapa en este recuento, argumentando uno de ellos que dicha ciudad es la capital del jazz en México. Aunque haciendo a un lado estos argumentos o algún otro exceso, resulta simplemente que en Xalapa no hay un solo programa de jazz. O al menos no saben de ello ni Luis Barria ni Lucio Sánchez ni José Miguel Flores, tres especialistas de la capital veracruzana, que, por supuesto, sigue siendo uno de los lugares más bellos e involucrados en el arte de este país. Pero sin jazz en la radio.

Bueno, he aquí los que siguen girando, ya en el cuadrante, ya en la nube de Internet.

Deborah Holtz – Salsajazzeando (Benito Juárez, CDMX). Sábado, de 14 a 16 horas. Horizonte. Instituto Mexicano de la Radio. 107.9 FM https://www,imer.mx/horizonte/

José Martínez Carrera – El Mundo del Jazz (Chihuahua, Chih.). Martes de 19 a 20 horas. Radio Universidad. Universidad Autónoma de Chihuahua. 105.3 FM. https://zeno.fm/radio/radio-universidad-105-3-fm-chihuahua-mx/

Rudy Maza – Polvo de Estrellas (Tuxtla Gutiérrez, Chis.). Lunes, miércoles, viernes y domingo; de 17 a 18 horas. Radio Unicach. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 102.5 FM. www.radiounicach.mx

Juan Manuel Núñez – Tapajazz Radio (Tapachula, Chis.). Viernes, de 05:00 a 06:00 horas y de 17 a 18 horas. Altavoz Radio. SRP Sistema de Radio Público. 101.1 FM. www.altavozradio.mx