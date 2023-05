Antes de que muriera, pensé que Eduardo era mío, pero cuando falleció me di cuenta de que es de mucha gente; por eso agradezco a Lucina Jiménez (titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura) la oportunidad de compartir con ustedes en este icónico recinto , expresó Mary Farquharson.

Otro de los momentos cruciales en la trayectoria de Llerenas fue la fundación de Discos Corasón junto con Farquharson, en 1992, el cual se volvió referente importantísimo y, sin duda, lo sigue siendo , afirmó la conductora del acto, Yuriria Contreras, al presentar a Daniel Sheehy, amigo del homenajeado y productor ganador cuatro veces del premio Grammy.

Contrapunto y fuga

Sheehy sostuvo: Eduardo no ha muerto, lo estoy viendo, se siente; vive todavía, pues no se ha olvidado . Recordó que le decía: “‘La música da más vida a la vida’; me quedé pensando sobre algo tan sencillo, pero con tan profundo significado. Nos ha dejado una riqueza tremenda a través de este arte”.

Durante su intervención, Antonio García de León, lingüista, historiador y músico, señaló: Eduardo, no se ha ido, efectivamente está entre nosotros . Enseguida describió: Contrapunto y fuga de Eduardo: Tener un aliado, conservarlo en el recuerdo, seguirlo con la intuición y los sonidos comunes cuando ya permanecen otras vibraciones; buscarlo en la memoria cada vez más diluida cuando sabes que no lo verás más, es lo que materializa su recuerdo, mantiene viva su presencia y recrea los espacios lúdicos que juntos habíamos pensado .

Ambos, añadió, nos reconocíamos como parte de la generación de los años 60 y 70, en la que nos forjamos en medio de rupturas profundas y cambios de paradigmas convergiendo en una nueva modernidad que se abría paso a la violencia .

Ery Camara, restaurador, museógrafo, cómplice y amigo de Llerenas recordó: Me complace participar en el homenaje a un hermano y ángel por toda su capacidad de convocar continentes, culturas y sensibilidades; Eduardo es alguien que al acercanos hace años, junto con Mary, al hablar del proyecto de Discos Corasón, realmente me atrajo por el interés que tenía de acercar a las culturas .

Eso, precisó, era importante para Llerenas, quien rompió muchos mitos, porque quiso que México proyectara su cultura hacia fuera, pero también que recibiera a otras que eran muy estereotipadas en los medios de comunicación. Así nos hicimos hermanos para promover ese acercamiento .

Nick Gold, productor ejecutivo de Buena Vista Social Club y entrañable amigo de Mary y Eduardo, comentó: “Él era una persona que realmente nos sorprendía en las conversaciones, cuando uno le preguntaba sobre un tema, él respondía ‘acabo de encontrar un grupo musical en tal parte del país, con un talento inconfundible’”.

Esa forma tan afable de comenzar podría introducir a algunos aspectos serios y contundentes, pero siempre mantenía la riqueza de la conversación que lo caracterizaba, con todos los principios de un juglar , puntualizó el ganador de dos premios Grammy.

Al final, Mary Farquharson pidió un minuto de silencio para Eduardo, quien siempre buscó la belleza que estaba en lugares inesperados, fue honesto, no hizo concesiones ni buscó favores; era un hombre generoso que no pedía nada a cambio.