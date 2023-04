“Hoy en México hay una generación de políticos a la que no se le inculcó el amor ni el respeto por nuestra rica tradición taurina, por lo que consciente o inconscientemente le hacen el juego al pensamiento único, esa torpe idea de debilitar e incluso desaparecer muchas formas culturales locales y diversas que poseemos y cuya fuerza histórica y expresiva obliga a identificar a quienes pretenden desaparecer lo diferente. Siendo empresas privadas, la fiesta de los toros es una tradición pública que ya no admite señores feudales ni monopolios gremiales de ninguna índole.

“Claro que tiene un gran costo político mostrarse como taurino y defensor de la fiesta brava. No son pocos los políticos que prefieren no hablar de frente pero asisten a las ganaderías como invitados a una tienta. Antes que líder sindical y político nací taurino y un convencido de que la fiesta de los toros hay que defenderla con hechos, no con frases. Tenemos un Presidente que respeta el estado de derecho. Si la fiesta no la impulsa, tampoco la prohíbe, al igual que la jefa de Gobierno de la capital.

En mis comienzos a mí me cerraron muchas puertas, por eso procuro apoyar a los toreros modestos. De ahí las novilladas y corridas de selección, hace días en Arroyo y ahora en Texcoco. No estoy contratando toreros extranjeros. Mirar al pasado sí, pero no quedarte en este sino en un presente que demanda, con urgencia, toreros que de verdad interesen y aseguren un futuro saludable para la fiesta.

¿Quién detrás de la suspensión de los toros en la Plaza México? Sin dudarlo, Haces responde: “Es una vergüenza que la plaza más importante del continente permanezca cerrada. Hay gato encerrado, probablemente a instancias de Antonio Cosío, propietario del inmueble, sin estacionamientos ni agua suficiente y protestas de los vecinos. Él está en su derecho de hacer lo que quiera con su propiedad, pero hay que tener categoría para avisar e informar al público aficionado de sus proyectos y decisiones. La pasividad de los sectores obedece también a la poca rentabilidad de dar festejos, precisamente porque no hay productos taurinos que interesen. Necesitamos diestros que compitan entre sí y metan gente a las plazas, no que exijan dinero sin bases. Es momento de empezar a poner orden.