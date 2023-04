Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 2 de abril de 2023, p. 7

Fue una noche inusual, a media luz, donde el potente canto femenino y el sonido del mariachi fusionado con otros ritmos hechizó con la versión vanguardista, versátil y fresca de la música tradicional mexicana interpretada por Flor de Toloache, agrupación fundada en Nueva York en 2008.

En Departamento, en la colonia Roma, las ganadoras del Latin Grammy, presentaron la noche del viernes los temas de su quinto disco Motherflower, provocando felicidad entre la audiencia con la brillante ejecución del violín, la vihuela, la trompeta y el guitarrón; así como de la variedad de géneros musicales que se mezclaron y emergieron del pequeño escenario.

Desde los micrófonos –que fueron adornados con ramilletes de flores– se escucharon las voces de la smujeres que cimbraron el lugar con temas como Bolero para ti Motherflower, Bailando penas, Una vida y otra más, Esta ranchera, Brinda por ella; además de Ruiseñor, Lady (acompañadas por Nora González), No sigas, Regresa ya, Let Down y el tributo a Juan Gabriel, con el cual pusieron a bailar, cantar y aplaudir a sus emocionados seguidores.

Mireya Ramos y Shae Fiol, fundadoras y vocalistas del mariachi, quienes también ejecutan el violín y la vihuela, de manera respectiva, demostraron por qué han sobresalido en la industria musical, lo cual se constata gracias al sabor y sonidos únicos de sus temas. Además, las artistas buscan con sus creaciones celebrar y quererse a una misma .

Así entre su sonido, sus voces y la originalidad de su concepto, la agrupación captó la atención de los asistentes y refrendaron que lo genuino de su arte y de componer es ser ellas mismas; que usen pantalones o no sean del todo mexicanas son elementos que se olvidan cuando se escuchan sus voces y ritmos.