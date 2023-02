Al percibir mi gesto de desconocimiento, Antonio añade: “David González López, autonombrado Zaafra (Granada, 1948-2017), fue un artista que con su pintura supo homenajear el baile y cante flamencos, un gitanófilo como García Lorca pero con pinceles, que rebasó la mera simpatía para adentrarse en la misteriosa expresión vocal y dancística de los calés. Zaafra, que en 2010 presentó en México un libro sobre José Tomás, no era celoso sino que sabía estimular las capacidades de otros. No nos conocimos en persona pero sí en inolvidables diálogos telefónicos y en redes, donde mezclaba conocimientos, experiencias, sensaciones y resultados de su fructífero caminar pictórico”.

“Una vez me escribió: ‘Me has emocionado amigo Antonio, no tengo palabras para contestarte, sólo decirte que me hiciste comprender que valió la pena dedicar toda mi vida al arte… Ya soy bastante mayor o he vivido demasiado, el caso es que tu amistad me rejuvenece y me da ánimos para seguir emprendiendo nuevas aventuras en el arte. ¡Abrazo grande!’

“Tuve el privilegio de participar en un hermoso libro-homenaje en memoria de David, con obra y palabras de distintos artistas, pero mi primer contacto con él fue gracias a un amigo que me obsequió esa joya de libro del escritor Félix Grande sobre Paco de Lucía y Camarón de la Isla, con obras de Zaafra en carboncillo y al óleo, un extraordinario homenaje al cante flamenco.”