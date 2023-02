D

e Matanzas me han dado un recado, y me han dicho que a ti te lo dé, tal como dice la canción hago entrega del comunicado que me envía Ethel Failde acerca de la celebración del Quinto Encuentro Internacional Danzonero Miguel Failde 2023 In Memoriam a llevarse a cabo en la ciudad portuaria de Matanzas, Cuba, entre los meses de marzo y abril del presente año.

Según el destacado músico matancero, tataranieto de Miguel Failde (1852-1921), creador del danzón, esta vez el mayor acto danzonero del país estará dedicado a celebrar el 330 aniversario de Matanzas, la llamada Ciudad de los Puentes; el 160 aniversario del Teatro Sauto, reconocido como Monumento Nacional; el 45 aniversario del Sistema de Casas de Cultura; y el décimo aniversario de la declaración del Danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Cubana.

También será ocasión para rendir homenaje al centenario de Richard Egües, el más célebre de los flautistas populares cubanos, a quien recordamos en su mejor momento con la Orquesta Aragón de Cuba.

En el contexto del Quinto Encuentro Danzonero se darán otras actividades como el concurso de composición para lo cual se abre una convocatoria, en búsqueda del nuevo danzón , como cita Ethel, en la que podrán participar compositores e investigadores que deseen enviar sus creaciones musicales mismas que tendrán como fecha límite de entrega el 24 de marzo.

En el concurso de composición se aceptarán obras que se expresen dentro de los códigos del danzón, danzonete, mambo y chachachá, compuestas para cualquier formato. Es imprescindible el envío de partitura (al menos para piano) y referencia auditiva. Los trabajos deberan ser entregados a la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas (calle Río número 28 204 entre Jovellanos y Ayuntamiento, Matanzas, Matanzas, CP 40 100) o enviarlos por correo electrónico a la dirección [email protected].