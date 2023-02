▲ El dramaturgo francés explicó en entrevista que antes del derecho a la diferencia, quiero el derecho a la indiferencia, a no juzgar a los demás al verlos . Foto cortesía de la compañía Midi

Hoy día hay personas que tuvieron enfermedades como cáncer, y se aíslan, o los apartan. Es una vergüenza y pretendo denunciarlo con el objeto de decir que también las personas diferentes ayudan a la humanidad. No es vergonzoso ser diferente. Es un plus.

–No creo. Veo casi diario mujeres obesas, por ejemplo, de quienes todos se burlan. Es terrible para ellas. En nuestros países, México y Francia, bueno, las cosas mejoran. Sin embargo, en otros donde he trabajado, también en África y Asia, si eres diferente, eres considerado un monstruo. Merrick padece una enfermedad, pero es visto como engendro.

Su historia inspiró a muchas personas del cine, la literatura y el dibujo; no obstante, siempre fue una visión pesimista y oscura. La película de Lynch, que es una obra maestra, muestra realmente la oscuridad de la humanidad, sus vicios y su sadismo. Quise hablar de esta historia desde un punto de vista diferente para mostrar de qué manera este ser excepcional, que no es un monstruo, cambia a las personas que frecuenta , expresa el entrevistado.

La belleza de la humanidad, no su maldad, es el punto de partida de El hombre elefante, obra de teatro escrita y dirigida por Antoine Chalard, montada por la Compañía Midi en el Teatro de las Artes, del Centro Nacional de las Artes (Cenart). El dramaturgo francés cree en la humanidad, aunque decirlo suene un poco pasado de moda; sin embargo, para mí, hay personas que pueden cambiar el mundo , aunque muchas veces tienen un aspecto poco común. Para Chalard, la diferencia es una fuerza, no una debilidad .

Hablar de la diferencia es una característica de las obras de Chalard. La niña y el violín, escrita a partir de un cuento de Charles Dickens, obra también montada en México, es sobre una pequeña sordomuda a quien todos trataban como idiota . Precisa: No quiero el derecho a la diferencia, quiero el derecho a la indiferencia. Es decir, no juzgar a los demás al verlos. Es muy naíf; no obstante, es mi visión .

–¿Usted distingue entre la indiferencia y la tolerancia?

–Sí, para mí, la tolerancia es menos que la indiferencia. La tolerancia es decir: bueno, es diferente pero haré un esfuerzo por aceptarlo . Esto es un primer paso; un segundo es decir: bueno, es diferente, pero no me importa, no lo veo así .

“En Francia, por suerte, la población es mixta: hay árabes, africanos y asiáticos. Nunca me di cuenta de que los otros eran diferentes. Luego, las personas te dicen: ‘él viene de África’, y te das cuenta de esas cosas y tu mirada quizá cambia un poquito. Para mí, hay que ser indiferente.”

Chalard suele pasar tres meses al año en México, aunque también vive en París y en Isla de la Reunión, en el océano Índico Occidental. Creada en 2012, la compañía Midi tiene un elenco franco-mexicano. El entrevistado ha presentado El hombre elefante en dos ocasiones en el Festival d’Avignon, así como en París, Líbano y África. El director suele interpretar alguno de los personajes de la obra, por ejemplo, al doctor Frederick Treves, quien rescata a Merrick de un circo donde es maltratado. Esta vez su papel es el del empresario explotador.

El hombre elefante empezó funciones el 17 de febrero y termina el 5 de marzo, de jueves a domingo, en el Teatro de las Artes en el Cenart (avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club). Para más información consultar cenart.gob.mx.