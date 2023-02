Berlín. La Haus der Berliner Festspiele registró lleno total en la primera proyección de Heroico, del joven realizador mexicano David Zonana. Las filas para entrar parecían no tener fin.

David Zonana llevó a cabo una profunda investigación cuando se planteó hacer el proyecto de esta cinta, tarea nada fácil ante el hermetismo dentro de la institución castrense.

Una parte importante fue que contó con el valioso testimonio de ex cadetes del Colegio Militar que proporcionaron información detallada de la dinámica que se desarrolla en las entrañas de la institución; platicó con decenas de ex alumnos.

Que no fueran actores profesionales no constituyó obstáculo, sino todo lo contrario: los ex cadetes apoyaban al realizador en su trabajo al hacer descripciones precisas.

También se trataba de mostrar en la película aspectos de la identidad mexicana y cómo la falta de oportunidades y la pobreza llevan a jóvenes a enfilarse en el Ejército , comentó el realizador.

Heroicos recorrerá varios festivales para después iniciar la etapa de comercialización y presentarse tanto en México como en plataformas digitales.