Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de febrero de 2023, p. 4

La sentencia condenatoria a Genaro García Luna en Estados Unidos provocó una confrontación en el pleno del Senado entre Morena y parte de la oposición, fundamentalmente el PAN, al que los legisladores del partido guinda acusaron de cínicos y desvergonzados , de tratar de evadir que el juicio seguido a quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, pone en evidencia a “los narcogobiernos” del blanquiazul.

Los senadores panistas pretendieron restar importancia al tema. En entrevista, el coordinador de Acción Nacional, Julen Rementería, sostuvo que ese veredicto es sólo contra una persona, no contra su partido. Esa decisión, declaró, no deja tocado, manchado o raspado al PAN. Sin embargo, el tema escaló y llegó a la tribuna senatorial, cuando se discutía un dictamen en materia desapariciones, ya que legisladores de la oposición insistieron en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado frenar el clima de violencia.

La senadora de Morena, Imelda Castro, les señaló lo calladitos que estaban en torno a García Luna, pese a que las consecuencias del narcogobierno que sembró están presentes en muchos estados, entre ellos Sinaloa.

La panista Xóchitl Gálvez sostuvo que muchos de los que celebran la condena a García Luna olvidan que pese a que se permitió que el Ejército esté en las calles, los problemas de inseguridad no se resuelven. Luego, Emilio Álvarez Icaza, de Grupo Plural advirtió que era vergonzoso exaltar la justicia que se hace en otro país, no en México.

Ante ello, el morenista César Cravioto comentó que una senadora de oposición le preguntó si estaba enojado y desde tribuna le respondía: Estoy encabronado de escucharlos, porque son unos cínicos, hipócritas . Los panistas que fueron integrantes de los gobiernos de Fox y de Calderón nos deberían decir qué saben de esas corruptelas de García Luna o si fueron cómplices .

En igual tono, resaltó: “Hubo gobiernos cómplices del crimen organizado, que le entregaron el país al narcotráfico y todavía vienen a decir, ¿por qué hay tanta violencia?

Otro morenista, Félix Salgado Macedonio, cerró la discusión con una ocurrencia que hizo reír a carcajadas a sus compañeros. Dijo que recibió una información fresca y fidedigna de que la marcha del próximo domingo será para pedir la libertad de García Luna .

La bancada de AN huyó del pleno de San Lázaro; tenemos una comida

Alma E. Muñoz y Enrique Méndez