asta el último día, los abogados de Genaro García Luna –y sus defensores en los medios de comunicación mexicanos– argumentaron que los fiscales no habían aportado pruebas para declararlo culpable. Ni grabaciones telefónicas, ni videos; nada sólido–, pero no tomaron en cuenta la prueba testimonial. Los testigos de cargo coincidieron en que García Luna es un delincuente. El jurado lo declaró culpable de los cinco delitos de los que fue acusado. ¿Qué sigue? Un clamor recorre la República: sus jefes, Vicente Fox y Felipe Calderón, deben ser llamados a cuentas. No basta el jucio que ya dictó la sociedad mexicana. Tienen que comparecer ante un juez. Sólo que para eso nuestro país necesitaría contar con una fiscalía eficaz, no como la que tenemos. Si pusiera la misma energía y empeño que puso para perseguir a su familia política y algunos adversarios, pronto veríamos resultados. Mientras tanto, Fox y Calderón están convocando a una manifestación contra el gobierno de la 4T. Si milagrosamente la fiscalía se decidiera a actuar, argumentarían que es una venganza por su activismo político.

