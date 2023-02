En el Auditorio Nacional la emoción no cesaba. Cada canción que Drexler ofrecía era festejada con un estruendo del que, de vez en cuando, se escapaba algún ¡te amo! que lograba completar su recorrido hasta los oídos del cantante. Yo también los amo , respondía felizmente. El romance se apoderó de la primera parte del concierto, logrando que los asistentes abandonaran definitivamente sus asientos y sumaran sus voces tanto a las melodías más nuevas como las más longevas. De la misma manera en que uno va cambiando con el paso del tiempo, también van cambiando sus canciones , indicó haciendo referencia a las contradicciones argumentales entre Corazón impar y Fusión.

Hagamos de cuenta que estamos en el salón de casa , pidió el uruguayo, pero en lugar de eso, del público comenzaron a surgir peticiones. Drexler complació con Pongamos que hablo de Martínez, un tema que le compuso a Joaquín Sabina. Además recordó que años atrás él mismo había acudido como público del Auditorio Nacional para ver a ese padrino musical al que ahora le cantaba.

Experiencias e influencias

Las canciones de Jorge Drexler están escritas desde una lograda mezcla que concentra las cosas que llaman su atención, sus experiencias y sus influencias; mismas que el uruguayo no duda en revelar a sus seguidores. ¿Por qué la portada del disco es toda blanca?, ¿por qué el escenario es todo blanco? Porque fue una batalla muy dura contra la hoja en blanco durante la pandemia. Me costó mucho escribir. Habitualmente la que ganaba siempre era la hoja en blanco, y muy pocas veces conseguía romper ese vacío, ese precipicio, en la posibilidad infinita. De a poco fui ganando algunas batallas, gané 10, y esas son las diez que suceden y que mostramos en el disco , contó en el ecuador del concierto.

Eufórico, Drexler también manifestó que esa noche quedó grabada en sus retinas la imagen del público en el Auditorio Nacional encendiendo sus lámparas para acompañarlo en Soledad, también tocada a petición de alguien. Hacia el final de la presentación, el cantante sorprendió con unos toques de música jarocha a cargo de un cuarteto originario de la región del Sotavento. Todo se transforma retumbó a miles de voces, lo mismo que canciones previas como Tocarte y Telefonía.

Si aprendimos algo de la pandemia es que no somos más que un bicho, tampoco menos. No somos el centro del universo, es importante que nos demos cuenta de que más allá de todas las narrativas que hemos tenido como especie, siempre nos hemos puesto en el centro, no lo estamos. Ni en el centro de las especies, ni en el centro del planeta, ni siquiera nuestro planeta está en el centro del Sistema Solar; ni siquiera el Sistema Solar está en el centro de la galaxia , señaló en una de las últimas pausas, saber que somos del todo apenas una parte, a ver si nos enseña a cuidar un poquito más esta maravilla que tenemos que es la biosfera, que es nuestra, y de la cual somos sólo una partecita .

El folclor mexicano volvería a aparecer con Luna de Rasquí y Amor al arte, tema que con el que Jorge Drexler despidió su concierto más grande hasta la fecha.