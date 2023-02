Sus canciones no pretenden ser himnos de protesta, pues el rapero señala: no me ha gustado nunca dar doctrina, ni mucho menos política, porque no soy ejemplo de nada . Con las redes sociales nos han disuelto a todos, puede parecer que sirven para expresarnos pero realmente eso es un grito que no va a ningún lado”, sostuvo. El español lamenta que personas con afinidad anarquista, apátrida o ácrata no se sigan viendo, me ha decepcionado un poco la poca capacidad de espíritu crítico que he visto a mi alrededor, y la pocas ganas de decir que no, y complicarse la vida .

Kase.O también procura expresarse de una manera honesta a la hora de tocar un tema. El mensaje intento que sea positivo, medianamente espiritual, y quiero pensar que es Dios quien me inspira. Es una relación de instrumento, de hijo, de como quieras llamarlo, y el resultado me da la razón. Es un poco friqui el rollo espiritual, o hay que echarle huevos para que sea una temática central de tu obra, pero luego la gente responde , indicó.

El rapero está por iniciar una gira que llegará a varias ciudades mexicanas y algunos países de Sudamérica. Una vez concluidas las presentaciones, Kase.O ha anunciado que se tomará un descanso.

Sus presentaciones por territorio latinoamericano serán las últimas en las que el público podrá disfrutar de los arreglos al estilo Jazz Magenetism, el álbum con el que hace 10 años llamó la atención por fusionar el rap y el jazz exitosamente. Mientras que en el Vive Latino y el Pa’l Norte tiene planeado ofrecer sus canciones más solicitadas.

El rapero admite que la tecnología sí ha afectado la manera en que se aficiona por escuchar nuevas propuestas musicales. Me da mucha pena haber perdido la curiosidad por la música, la capacidad de sorpresa. Cuando antes comprabas un disco era como un álbum de cromos, un sobre sorpresa, e ibas a casa y le dedicabas la tarde a ese disco , describió, y ahora tienes todo el catálogo con toda la historia de la música y no sé por dónde empezar. Como ya lo tengo tan a la mano no me hace tanta gracia , dijo.

A sus 42 años, el rapero ya no está preocupado por lograr ser el más reconocido en su género. No me he adaptado muy bien a esta dictadura de lo audiovisual. Si no te ven la cara, no te escuchan. Tengo la fortuna de que la base de mis fans lo que buscan en mi música es otra cosa, es compañía, es imaginación, es creatividad , sostuvo.

Su manera de componer música sigue consistiendo en arriesgar, escapar de las tendencias y de lo que se espera de él. Al mismo tiempo, Kase.O se observa como heredero de otros tiempos. Lo que puedo aportar son los viejos valores, la antigua estética que no tiene por qué morir. Pienso que las viejas fórmulas, los chavales están en su derecho de poder gozarlas , indicó el rapero.

El músico comienza sus presentaciones a principios de marzo en Guadalajara, Hermosillo y Querétaro. También estará en el Vive Latino y en Pa’l Norte.