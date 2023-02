Todo ello lo condujo hasta Metamorfosis, siendo México su locación debido a las temáticas que aborda la experiencia. Creí que era el momento de hacer algo nuevo. Ya no sólo el crear esculturas de gran formato, sino hacerlas de alguna manera interactivas, para que el público sea un poco partícipe de todo esto, que no sea sólo observador , detalló Okuda.

La experiencia inmersiva también tiene la particularidad de haber sido la única intervenida fuera de su taller. Las piezas se han generado todas en talleres de artesanos mexicanos, y es la primera vez que eso sucede , destacó Okuda. Por eso también considera que ha llegado a un punto que se podría llamar como futurismo indígena, porque es un poco como los estampados, pero ahora actualizados .

Busca abiertamente convivir con el mundo virtual en ciernes. “Creo que de una manera orgánica he llegado a construir las formas, y los objetos, y los personajes de mis cuadros y mis esculturas como si fuera una máquina. Porque cuando he contratado gente que me ayuda a hacer esculturas, 3D makers, me he dado cuenta que los programas de 3D piensan como yo”, describió.

Okuda observa con confianza fenómenos como el de la inteligencia artificial siendo capaz de crear obras complejas, deseando incluso utilizarlas en su trabajo. Entre sus planes está el de colaborar con un robot. Al cual le vamos a ir enseñando, le diremos los títulos de las obras, y las composiciones que me dé el robot, o la inteligencia artificial, van a ser impresas en formato de dos por dos, por ejemplo, y pintar encima de esto; es decir, colaborar con un robot , adelantó el diseñador.

El creativo español todavía tiene muchos planes en puerta para este año. Metamorfosis también se trasladará a Guadalajara y Monterrey, mientras él se quedará en la Ciudad de México para asistir a Zona MACO. También tiene la intención de lanzar su propio videojuego, mismo que ya está desarrollando. Creo que mi lenguaje puede ir a todos estos campos y me apetece mucho, no sólo llevarlo al mundo del arte sino de repente al de los videojuegos, o al de la arquitectura , indicó.

Metamorfosis podrá apreciarse en el Frontón México hasta el próximo 11 de marzo.