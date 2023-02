Sabemos que nuestras raíces son de África, pero también de Haití; desde esas partes llegaron nuestros antepasados como esclavos; venían encadenados, y cuando los echaban (subían) en el barco, muchas mujeres y niños murieron, y los echaban (tiraban) al mar. Por eso cuando llegaron a Veracruz, comenzaron a esconderse, y de ahí se vinieron a la costa de Guerrero; no se sabe ahora cuántos negros somos, dicen que somos miles, pero no sabemos; hay negros desde Acapulco a Huatulco, en Oaxaca, los hay en toda la orilla del mar. Bueno dicen que hay hasta en Coahuila .

En 2001, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de artes y tradiciones populares. He ganado otros premios, y hecho presentaciones en varias partes del país, y el próximo mes me voy a Los Ángeles, California; de allá me llamaron .

Chilpancingo, Gro., Allá, en San Nicolás Tolentino (municipio de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero), trabajamos duro para que no se pierdan los sones de artesa (o de tarima), herencia de los negros, no afromexicanos, nosotros somos negros , afirmó orgulloso Silvestre Tiburcio Noyola Rodríguez.

▲ Estoy jodido al no saber leer ni escribir, pero sigo componiendo, asegura el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2001. Foto cortesía del artista

El racismo continúa, dice

Noyola Rodríguez sostuvo que el racismo continúa, pero el negro es jacarandoso, no lo muevas porque si lo provocas, ¡cuidado!, es muy bravo, no se deja; es lo mismo (aunque) que se esté muriendo .

Después abordó el tema de los sones de artesa. Señaló que siguen vigentes. Todo está mezclado; por ejemplo, los negros cubanos trajeron la música a México; por eso el negro no será muy trabajador, pero es jacarandoso. En nuestro caso, hemos grabado tres discos, y en marzo me voy a Los Ángeles, porque me van a hacer también una entrevista por televisión, para que sepan quién soy .

Agregó que él compone sus canciones, “pero estoy jodido al no saber leer ni escribir, pero acá –señaló su cabeza– tengo la computadora; sigo componiendo, y te puedo decir que soy muy precavido. Me he vuelto más observador, porque se están perdiendo nuestras raíces. Afortunadamente, ya hay nuevas generaciones que tocan los sones, queremos que no se pierdan, y si bien hay muchos negros en el país, pero no tienen los sones de artesa. Si bien hay influencia de otros países, aquí renació la artesa. Aquí en la Costa se hicieron y se tocaban cuando se casaban, porque no había luz, puro candil, y ellos hicieron así su baile, primero hicieron sus canoas para cruzar los ríos y luego empezaron a bailar”.

Lamentó que, en general, los gobiernos no apoyan a los grupos regionales. “Vengo de una reunión con los encargados de la cultura en Guerrero, y me dijeron que no me conocen, que no me he presentado con ellos, y que conste que estamos en las redes sociales, en México sí me conocen, hasta me dieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Con el ex presidente (Enrique) Peña Nieto, estuve en Toluca, ahí me presenté, y me subió dos veces al escenario, le gustó la canción Los esclavos negros, que viene en el disco que estamos promoviendo”.

Con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador “estuve en el privado, aquí en Chilpancingo; nos hicimos regalos, yo le di un disco de corridos y él me dio una tarjeta. Me dijo: ‘cuando tengas un problema, aquí está mi tarjeta’. Cuando acabó su discurso, se vino derecho a saludarme, como si me conociera; me dijo que escucharía el disco en el avión.