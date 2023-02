Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 3

Salman Rushdie está de pie , celebran lectores de todo el mundo ante la noticia del lanzamiento de Victory City, la nueva novela del escritor, quien reapareció en redes sociales este lunes, tras seis meses de silencio luego del ataque que sufrió en verano, cuando un joven de 24 años de Nueva Jersey, de padres libaneses, musulmán y con presuntas simpatías hacia Irán, le propinó más de 10 puñaladas.

El autor de nacionalidad británica, nacido en Bombay, India, hace 75 años, perdió el ojo derecho y la sensibilidad del brazo, lo cual le impide escribir, pero su sentido del humor e ironía al responder a quienes lo cuestionan permanecen intactos, como se aprecia en sus mensajes.

Sobre todo, sus seguidores aplauden verlo de buen semblante en la foto que él mismo difundió en su cuenta de Twitter. Uno de los cristales de sus gafas es oscuro para ocultar el ojo que perdió, pero la imagen es más luminosa que la que publicó la revista The New Yorker para acompañar la extensa entrevista con el escritor, quien opinó que aquella fotografía es dramática y poderosa pero en ésta (la que él compartió), más prosaico, es como realmente luzco .

Pareces el próximo Dr. Who , le dijo el tuitero Barry Wall, a lo que el escritor respondió: Estoy totalmente disponible para ser el siguiente Dr. Who. Alguien necesita llamar a mi agente .

A finales de enero, cuando un detractor cuestionó la supuesta coincidencia entre el ataque y el lanzamiento de Victory City y le dijo al escritor: No me lo compro , Rush-die contestó: No estás obligado a comprarlo. La verdad es la verdad, tanto si la compras como si no. El planeta es redondo, incluso si no crees eso o insistes en que es plano .

No han faltado insultos de fanáticos que de inmediato son denunciados en la red y desaparecen, pero a los que Rushdie, cuando los descubre, contesta: ¡Oh, otro admirador! Tan contento .

El periodista estadunidense Timothy Noah se sumó a los halagos hacia el autor de Los versos satánicos (1988, novela por la que un año después de publicada el ayatola Ruhollah Jomeini emitió la fatwa que pedía su asesinato): Es bueno tenerte de vuelta en el mundo, luciendo bien y cosechando excelentes críticas para tu última novela , mientras la escritora Ariaa Jaeger le escribió: Es maravilloso ver cómo te has adaptando a la nueva versión de ti mismo. Te ves muy bien y, lo que es más importante, lo eres .

Victory City es la novela número 15 de Rushdie, publicada por Penguin Random House, de venta en varios países de habla inglesa y cuya traducción al español se distribuirá a partir del 20 de junio.