Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 26 de enero de 2023, p. 4

El más reciente video en el programa virtual Sala 10, del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), es Path to the stars (Camino a las estrellas), obra producida en 2022 por Mónica de Miranda (Oporto, 1976), artista portuguesa de ascendencia angoleña. De casi 35 minutos de duración, se inscribe en la línea de revisión histórica que se hace desde Europa, señala Alejandra Labastida, curadora del museo. En este sentido, nos hemos enfocado en encontrar artistas mujeres provenientes de ciertas zonas geográficas que tal vez no están tan bien representadas , detalla.

Hija de inmigrantes, casi toda la práctica de la cineasta, artista e investigadora se enfoca en revisar la historia moderna de Angola y, en mayor escala, de África, no obstante la tensión creada por la visión imperialista y colonial promulgada desde Europa, señala Labastida. De Miranda tiene un pie en estos dos mundos al igual que otros artistas, hijos de inmigrantes, que han optado por revisar su pasado y sus orígenes, desde un lugar más crítico y a la vez muy libre , agrega la entrevistada.

Camino a las estrellas es una puesta en escena entre lo cinematográfico y lo teatral, sin llegar a ser un documental, aunque narre la historia de la lucha por la independencia de Angola, a través de la guerrillera Carlota. Grabado en el río Cuanza, la vía acuática más grande de Angola, representa el trayecto de una luchadora del amanecer al atardecer, en el que enfrenta una multitud de sombras, incluida la suya.