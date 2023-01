Sobre El Triste, que ya está en los portales de música por Internet, detalló: Fue una experiencia muy bonita grabar el tema porque era una deuda del alma, pues conocí a Cantoral en Estados Unidos hace bastantes años. En esa época había dejado de cantar y sólo producía, pero en una noche bohemia le canté al maestro, quien me dijo que no dejara de hacerlo .

Veloz habló sobre sus facetas como productor, compositor y conferencista motivacional. Tuve una situación de vida que me llevó a dejar de cantar; luego me capacité y me dediqué a crecer como ser humano, es decir, a transformar mi vida .

▲ El tenor criollo, quien ha entrelazado varios géneros, lleva cuatro décadas de carrera. Foto cortesía del cantante

Este tema, que fue un gozo grabar , fue producido por Neto Grazia –nominado al Grammy y quien fue integrante de Los guardianes del amor y creador del grupo La casetera– así como posproducido por Gabriel Gurmeitte, ingeniero del último disco que grabó Armando Manzanero.

Umberto Veloz estudió la licenciatura en música, con especialidad en canto en el Instituto Nacional de Bellas Artes de Monterrey y ha cursado diplomados en etnomusicología, orquestación y dirección coral. También ha sido maestro de canto y percusión latinas en el Conservatorio Ruso en Madrid.

Recientemente, el también llamado Tenor gitano ha compartido gira por México con la cantante Sole Giménez; ha participado con artistas como Francisco Céspedes, Placido Domingo, Celia Cruz y Amaury Pérez.

Este año celebro cuatro décadas de haber comenzado a cantar; cuando cumplí 15 años, mis padres me permitieron hacerlo de manera profesional. De hecho, pertenecí a la Rondalla Romántica de Monterrey, y sus integrantes pedían permiso para llevarme a cantar y hacer giras .

Mencionó que “quien descubrió que tenía voz de tenor para cantar ópera fue Pedro Obregón, director de la Rondalla, quien me llevo a audicionar a Bellas Artes. Lo hice con la canción Bésame mucho, porque era el único participante que no sabía ninguna aria. A los 18 entré al conservatorio y fue mi pasión, definitivamente; es uno de los géneros que más me gustan, aunque actualmente no me considero cantante de ópera, porque llevo mucho tiempo sin hacerlo”.

En su prolífica trayectoria artística, Veloz se ha presentado ante personalidades como Bill Gates, el papa Juan Pablo II y los reyes de España.