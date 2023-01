De acuerdo con Lucía Rivadeneyra y Ricardo Venegas, es un autor por descubrir y reivindicar, sobre todo por las nuevas generaciones. Los lectores de hace décadas, pues ya lo descubrimos, hemos valorado su trabajo literario; pero cada vez que alguien nuevo se acerca a su obra, lo descubre y es muy probable que ya no lo suelte .

Para Venegas –autor del libro Sendas de Garibay, que contiene entrevistas con ese creador y ensayos sobre su quehacer, el cual será reditado este año con motivo de la citada efeméride–, se trata de un escritor que no ha sido leído en su justa dimensión.

Necesitamos fomentar la lectura de su obra. Algunos lo leemos porque lo conocimos, porque sabemos quién era, porque sabíamos que tenía una coraza, que se defendía antes de ser atacado; pero es alguien que uno lee y de inmediato queda atrapado por la pulcritud de su pluma , remarca.

Me atrevo a decir que sí ha habido una denostación en cuanto a su obra. Aunque están publicadas las obras reunidas, no ha sido suficiente lo que se ha hecho. Es importante que sigamos fomentando su lectura. Cada generación resucita o sepulta autores, y un autor está vivo en sus lecturas; es nuestro deber entonces mantener vivo a Ricardo Garibay.

Autor también del libro Escribir para seguir viviendo, en el que reúne entrevistas con ese escritor, el poeta y ensayista apunta que Garibay sabía representar a su personaje: Escribía y actuaba también; él mismo decía que todo lo que escribió era autobiográfico y que no estaba en ninguna parte . Añade que es un actor frustrado, pero no un escritor frustrado, porque logra la calidad del texto literario, y eso hace que tengamos en él un autor actual, con una gran vigencia .

La pasividad no iba con él, afirma, eso y la ira lo caracterizaron. Tenía una forma muy directa de abordar los temas, lo cual molestó mucho a sus contemporáneos y creo que por eso también lo tienen que recordar, porque fue un escritor que no tenía símil; no había con quién compararlo, no había alguien como él en su momento .

Aunque Ricardo Garibay sí recibió premios en vida –como el Mazatlán de Literatura en 1962, en 1975 al Mejor Libro Extranjero publicado en Francia por La casa que arde de noche y el Narrativa de Colima en 1989–, una de sus principales frustraciones, según el especialista, fue que deseaba obtener mayor reconocimiento del que tuvo.