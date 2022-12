Abraham Díaz

Especial para la jornada

Periódico La Jornada

Viernes 30 de diciembre de 2022, p. 7

Tras casi tres años del inicio de la pandemia por covid-19 en el mundo, las actividades han vuelto a la nueva normalidad , con todo lo que esto implica. Muchos actos masivos, de toda índole, sucedieron en este 2022 que agoniza.

De éstos y de los que más nos interesan son los conciertos y festivales de metal, los cuales inundaron no solamente México, sino también el mundo entero. Los monstruosos Hellfest (Francia) y Wacken Open Air (Alemania), el británico Download Fest o el español Resurrection Fest, Resu, pa’ los cuates, entre muchos más, volvieron a encender la llama del metal en Europa.

México no se quedó atrás. A mitad de año, la Ciudad de México recibió al Keepers of the flame Metal Fest, con bandas de todo el mundo de heavy metal tradicional; a inicios del mes patrio, el Candelabrum Metal Fest, en León, Guanajuato, sorprendió a propios y a extraños con un cartel que incluyó a leyendas como Overkill, Moonspell o Candlemass.

Propuesta con bandas de gran nivel

Por su parte, el México Metal Fest (MxMF), en sus versiones quinta y sexta, casi al finalizar el mes antes mencionado, desplegó una propuesta con bandas internacionales de gran nivel –muchas de ellas, old school– y cautivó, entre otras cosas, con la reunión del Big Four del thrash alemán: Tankard, Destruction, Sodom y Kreator. Tijuana ha sido sede del Dragon Rojo Metal Fest, celebrado en noviembre, con bandas como Dying Fetus, Hirax o Riot V, entre otras.

El Hell and Heaven Fest, a inicios de diciembre, cautivó y superó las expectativas que había en torno a su realización. El festival tuvo el honor de presentar el primer show del tan esperado regreso a los escenarios de Pantera, la despedida de México de los legendarios Kiss, además de contar con una pléyade de bandas como Scorpions, Judas Priest, Slipknot, Megadeth o Merciful Fate, entre muchos más.

Los organizadores aseguran que fueron 170 mil metalheads los que se dieron cita los tres días de duración, el festival ya se ubica como el más importante del continente y entre los más destacados del mundo. Días después y tras una larga espera, regresó un grande: el Monterrey Metal Fest, que en su quinta edición, presentó a Judas Priest, Pantera, Mercyful Fate, Behemoth y Stryper, con lo que se cerró como se debe.

Casi al inicio de 2022, en abril, Brujería se presentaba; el misticismo sonoro de la banda mongola The HU cautivó en junio. Iron Maiden traía a México su nuevo disco Senjutsu, que presentó en el Foro Sol a inicios de septiembre, como parte de su Legacy Of The Best World Tour 2022. A finales del mismo mes, Helloween y Hammerfall abarrotaban la Arena Ciudad de México.

A principios de octubre, la pirotecnia de los alemanes Rammstein encendió el Foro Sol con tres fechas. El mismo mes, Prong, Obituary y Lacrimosa, cada uno por su lado y en distintas fechas, asolaron a la Ciudad de México y otras entidades. Noviembre fue para la llegada de Bathuska y Helmet; diciembre recibió el stoner metal de Lucifer, el death metal de los God Dethroned y el hardcore-punk de los Discharge, en distintas fechas, con lo que concluyeron las actividades metaleras.