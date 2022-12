En charla con La Jornada, Soriano explicó que luego de visitar Argentina, Uruguay y Brasil, Eugenio Barba y Julia Varley llegan a México para que la actriz ofrezca el taller El eco del silencio, sobre la dramaturgia de la voz, en el que se profundizará en cómo ésta no sólo es una técnica vocal, sino que repercute a escala creativa y dramatúrgica . Es un taller que trata sobre la unidad del impulso físico y vocal, la conexión entre la voz cantada y hablada, y la relación entre texto y acción .

Barba participará en un conversatorio denominado La antropología teatral y el arte secreto del actor, que tendrá como moderador a Roberto Eslava, agregó Soriano.

No se trata de una conferencia; la idea es que el maestro hable sobre sus experiencias en una época en la que no se conocía la técnica actoral que Barba propone, quien abrevó de tradiciones escénicas orientales. Quisiéramos que el maestro Barba nos compartiera qué pasa a escala neurobiológica en el cuerpo; qué pasa cuando un actor no se limita a recitar un texto o a dar una cierta emocionalidad.

Antes del conversatorio se proyectará el documental ISTA n/g (nueva generación), sobre la última sesión de la Escuela Internacional de Antropología Teatral en Italia.

Otra de las actividades será la proyección del documental El arte de lo imposible (2018), realizado por Elsa Kvame, con los comentarios de Julia Varley; es “un recorrido por la vida de Eugenio Barba, desde que salió de Italia y llegó a Noruega y después a Dinamarca. A manera de roadmovie, el audiovisual aborda los orígenes de Odin Teatret y cómo conquistaron el mundo”.

Para conocer más información de la programación y del taller El eco del silencio, se puede consultar el sitio https://lartes.mx/confluencias2023/

