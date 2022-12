Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 19 de diciembre de 2022, p. a12

La participación de las mujeres en el circo ha sido una constante con el paso de los años; se ha consolidado debido a la disciplina, entrenamiento y pasión por las diversas artes que se entrelazan en un espectáculo.

Así lo explicaron Amaya Delgado, Xóchitl Coromoto y Mariluz Gallo, que integran el elenco de Cirque música querida, la celebración oficial de Juan Gabriel, en la que a través de circo multisensorial, los asistentes al teatro San Rafael viven las composiciones del Divo de Juárez, como nunca .

Amaya Delgado, quien se cuelga del cabello , en el acto de suspensión capilar, contó: Le entré a esta forma de arte, pues llama mucho la atención; pero es necesario primero saber peinarse, el cabello tiene que estar húmedo ciento por ciento, porque a partir de ahí se trenza para unirlo a una argolla, pero con cuerdas en miniatura. Una vez que el chongo está en la posición correspondiente es cuando una se puede suspender, pero también se tiene que calentar el cuerpo de una manera intensa para ayudar al cabello con la activación muscular .

Sin duda, sotuvo la también bailarina y artista plástica, se requiere mucha concentración, porque lo capilar es otra cosa, se tiene que tener un nivel sensorial muy especial; es un rollo diferente que no todo mundo se anima a hacer, pero es bellísimo porque más allá de pensar en volar, siento que ceder el peso a mi cabeza me ofrece aplomo y me ayuda a asentarme en la tierra, aunque esté volando y haciendo malabares .

Xóchitl Coromoto, destacada aerealista y acróbata de piso, que comenzó su formación en la gimnasia artística, y también es maestra en ciencias biológicas y licenciada en nutrición señaló a La Jornada: “En el espectáculo me encargo de la lira aérea (aro) y la cuerda española; ha sido todo un reto, pues es algo nuevo integrar los números de circo a un show donde hay cantantes, bailarines y nos tenemos que acoplar para que no haya accidentes y todo fluya”.

Armonía y concentración