Lunes 19 de diciembre de 2022

Lusail. Luego de sufrir hasta el último momento, la selección argentina dio rienda suelta a una desbordante alegría en el estadio Lusail, con la conquista de su tercera Copa del Mundo en la final contra Francia. Aunque había advertido que sería su última función, Lionel Messi confesó que quiere jugar algunos partidos más en el futuro.

¿Qué va a pasar después de esto? , reflexionó La Pulga en medio de los festejos, interrogado por la televisión de su país. Quería cerrar así mi carrera, ahora ya no puedo pedir nada. Me encanta el futbol y disfruto mucho estar en la selección con este grupo. Quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo .

Convertido en el tercer entrenador que logra una estrella para la Albiceleste, Lionel Scaloni consideró que la final fue una locura en la que su equipo pudo haber evitado los penales, con un mejor cierre en los 90 minutos.