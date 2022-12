De La Redacción

Lionel Messi por fin se siente completo. Tantas veces comparado con Diego Maradona, el rosarino mira al cielo y le avisa al Pelusa que la deuda está saldada, que no es uno ni otro, sino ambos los que han hecho felices al pueblo argentino. Y aunque todo siempre dura un poco más de lo que debería, como escribió alguna vez Julio Cortázar, La Pulga ahora entiende que el futbol puede ser cruel –como en la final de Brasil 2014 contra Alemania– pero siempre tiene un lugar reservado para las grandes leyendas.

Vestido con una túnica negra, típica del mundo árabe, a Messi se le vio más feliz que nunca. Sus festejos y el último beso con ojos cerrados a la Copa ratifican esa felicidad. Aunque Argentina tuvo que soportar la embestida de Francia, que emparejó dos veces el marcador con un colosal Kylian Mbappé, el último cobro de Gonzalo Montiel (4-2 en penales, luego del 3-3 en 120 minutos) hizo estallar en júbilo al majestuoso estadio Lusail, donde buena parte de los 88 mil 966 asistentes hicieron fuerza para que el capitán de la Albiceleste conquistara el único título faltante en su lista de pergaminos.

Messi, con 35 años, se supera a sí mismo, al gran jugador que fue en su juventud. Es el mejor del mundo, imponiéndose al genio que ya era. Lo comprenden hasta los más estudiosos de las leyes de la física. El argentino, rodeado de un ejército que compite con espíritu amateur, desafía la lógica del tiempo y el espacio, desbarata las teorías de Einstein e Isaac Newton y, cuando su prodigioso talento parece que no da para más, es capaz de alumbrar el único túnel que lo conduce al olimpo.

En este Mundial, Messi hizo seis goles (cuatro de penal) y no paró de batir marcas. Dejó atrás al ex capitán alemán Lothar Matthaus con el mayor número de presencias en eltorneo y al mítico Gabriel Batistuta como el máximo anotador argentino con 14 goles. Hay quienes sostienen que la física no se construye desde parámetros del deporte; sin embargo, en un plantel donde el galardonado Enzo Fernández tiene 21 años y el promedio general es de 27.6, el capitán no se cansa de inventar nuevos trucos de magia a pesar de su veteranía.