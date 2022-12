Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 19 de diciembre de 2022, p. 41

Mérida, Yuc., La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que seguirá trabajando y mantendrá la colaboración con todas las entidades del país mientras llega la definición de la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

La mandataria estuvo este domingo en el palacio de gobierno acompañada del gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila Dosal, donde ambos anunciaron que en mayo de 2023 se efectuará la Semana de Yucatán en el Zócalo de la capital del país.

Sheinbaum Pardo aclaró que ella respetará los tiempos electivos y que cumplirá con las indicaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar sus promocionales en la Ciudad de México.

No obstante, aseguró que ella no ordenó la propaganda en torno a su figura, pero el INE lo ordenó, no estoy de acuerdo, pero cumplo .