A ella la justicia de Chihuahua le inició tres procesos penales. Me obligaron a declararme culpable. Fue la única alternativa para salir de prisión. Me hicieron pagar reparación del daño y a la fecha sigo haciéndolo. Porque la otra opción que tuve era estar presa los cuatro años que Corral iba a durar .

La acusación me fue notificada hasta que estuve presa. No había prueba de descargo que valiera. Allí fui entendiendo que la venganza de Corral fue un plan de presión de la gente de abajo hacia arriba para llegar a César Duarte, metiendo a la cárcel a funcionarios menores para que declararan contra sus jefes y, a su vez, los secretarios imputaran al antecesor del mandatario panista.

Chihuahua, Chih., La llamada Operación Justicia para Chihuahua, aplicada durante el gobierno del panista Javier Corral Jurado (2016-2021), fue en realidad un plan para presionar, torturar e indiciar a más de 300 ex funcionarios locales, empresarios y opositores políticos en 89 carpetas de investigación y convirtió a 85 de ellos en testigos protegidos para que señalaran como culpables de peculado y otros delitos a colaboradores del ex gobernador César Duarte Jáquez, ahora preso por presunto desvío de recursos, indicaron ex servidores públicos que afirman haber sido víctimas de esas acciones.

Contagio de covid y muerte

A José Lázaro Joaquín Gutiérrez lo vincularon a proceso en agosto de 2018 por peculado y le decretaron prisión preventiva. En 2020 su familia y la defensa solicitaron a la jueza María Alejandra Ramos Durán que le permitiera pasar a prisión domiciliaria debido a su edad, a que padecía hipertensión y porque corría el riesgo de agravarse y contagiarse de covid-19. Al final, en el penal Aquiles Serdán se infectó de coronavirus, señaló Luz María Martínez Robles, su esposa.

En agosto de 2020 él enfermó y de acuerdo con el expediente clínico fue atendido en el hospital del Cereso un viernes y el sábado ordenaron que se le trasladara de emergencia al hospital externo, pero fue hasta el martes cuando lo llevaron. Tras el fallecimiento, la jueza María Alejandra Ramos Durán, que le negó la prisión domiciliaria, interpuso una denuncia por homicidio por omisión en contra de quien resulte responsable , añadió.

Apenas el pasado primero de diciembre se dio a conocer que, desde el 28 de agosto de 2020, dos días después del fallecimiento de Gutiérrez y cuando Corral aún era gobernador, la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua dejó sin efecto la probable responsabilidad administrativa del ex funcionario de Fideapech.

Sin orden de aprehensión

Otro caso es el de Raymundo Romero Maldonado. Él tenía 74 años cuando fue detenido el 24 de diciembre de 2018 y enfrentó un proceso de peculado. “Lo supe después de mi aprehensión. Ese día estaba lloviendo y la temperatura era como de -2º grados centígrados. Tenía cáncer prostático y meses antes el oncólogo había ordenado que me dieran 41 sesiones de radio que comencé en mayo de ese año.

“Los agentes me llevaron al penal Aquiles Serdán, me dejaron en un patio de la prisión. Como estaba lloviendo traté de resguardarme y un custodio me ordenó regresar al patio. Allí llegaron dos oficiales más que me dijeron: ‘Lo vamos a introducir al penal. Párese allí y desnúdese’. Les expliqué que había recibido sesiones de radio por problemas de cáncer y que estaba delicado.

“Les supliqué, me humillé, les dije, ‘no me hagas esto, estoy delicado’. La respuesta fue: ‘Entre más dures platicando, ahí te vas a quedar. Todo. Quítate todo’. Y me ordenaron que siempre mirara a una cámara.

“Me dieron un uniforme viejo y sucio. Marcelo González Tachiquín, ex secretario de Educación –también preso–, me prestó una cobija y me dejó dormir en la cama de concreto que había en la celda. El frío me calaba en los huesos y no tenía mis medicamentos.

“Hasta el 26 de diciembre me llevaron ante el juez de control. Mi esposa y mi abogado le dijeron que había sido detenido sin orden de aprehensión ni darme la oportunidad de llamar a un abogado. La respuesta del juzgador fue: ‘No, no, ya está aquí. Sigamos’.”

El hecho, anterior a su cargo

“Fue absurdo lo que me imputaron. Me acusaron de peculado porque supuestamente avalé la compra de un predio que había adquirido la Secretaría de Hacienda en 2011, un año antes de que yo fuera secretario general de Gobierno y encabezara el Comité de Patrimonio Inmobiliario, que tiene entre sus responsabilidades avalar la adquisición de bienes.

El predio está en Guachochi, era para un cuartel militar. El gobierno pagó 15 millones y la gente de Paco González dijo que su avalúo estimaba el precio en 6 millones de pesos.

Raymundo Romero pasó dos años en prisión domiciliaria, acusado de haber influido para que se pagara un sobreprecio de 9 millones de pesos por ese terreno.