Ciro Nucci advierte que es importante vigilar las actuaciones de los promotores, pues a algunos no les preocupa el riesgo que puede correr un peleador. Por esa razón, afirma, han impedido varias funciones en la Ciudad de México, en la cual dicen que hay poca actividad en este giro, pues cumplir con el reglamento es más riguroso.

Los estudios especiales para los boxeadores valen unos 15 mil pesos, pero a los mánagers les vale madre , exclama el responsable de la comisión; yo no tengo intereses de por medio, no vivo del boxeo y por eso no permito nada que no esté apegado al reglamento, si un mánager o promotor me pide que le eche la mano, le digo que yo no echo manos excepto a los boxeadores .

Beristáin es enfático en el tema de promotores y mánagers, adonde, dice, deben apuntar las autoridades.

La voracidad de muchos promotores abre la puerta a estas tragedias. Hay promotores que buscan rivales para beneficiar a algún peleador. Son capaces de enfrentar a muchachos que apenas pelean a cuatro episodios con otros que ya lo hacen en seis u ocho.

Algunos buscan ex campeones en franco declive para impulsar las carreras de sus prospectos.

No deja de llamarle la atención que Fuentes, de 36, con tres años inactivo, peleara ante un veinteañero como Cuéllar que venía invicto con 19 triunfos, 11 por nocaut efectivo y técnico. Bajo ningún concepto me parece que debió aceptarse esa pelea, porque una cosa es estar médicamente apto y otra estarlo técnicamente .

El especialista en neurociencia Jorge Alberto Guzmán arroja luz desde otro ángulo y señala que los estudios recientes recomiendan contar con equipos multidisciplinarios con expertos en conmociones cerebrales.

De igual modo se solicitan estudios de neuroimagen estructural y funcional de manera regular para observar si existe algún tipo de lesión anatómica o en la conectividad del cerebro , plantea.