▲ El polaco Matty Cash se esforzó para no perder la marca sobre Kylian Mbappé en el partido de octavos de final, quien pese a todo logró hacer un doblete. Me quemó las piernas. Es el ser humano más rápido que haya visto . Foto Xinhua

Cash, quien también tuvo las manos llenas con el astro argentino Lionel Messi en el cierre de la fase de grupos, disparó más sobre Mbappé:

Obvio es increíble. Pasé las tardes viendo sus videos. Ya sabía que sería difícil. La diferencia es que cuando vi las grabaciones estaba en la cama, no tuve que usar las piernas.

Como un fenómeno de 19 años, Mbappé anotó cuatro goles en la campaña que llevó a Francia a la conquista de su segundo campeonato hace cuatro años. Ahora, con 23 años ha duplicado la cuenta goleadora de Rusia 2018 y es el máximo anotador del certamen.

Su cosecha de nueve goles en mundiales lo hacen el primer jugador en alcanzar ese cifra antes de cumplir los 24 años, rompiendo el récord que estaba en manos de Pelé, autor de siete antes de esa edad.

Pero Mbappé no se desvive por los goles y las comparaciones con el astro brasileño, quien había alzado dos Copas del Mundo a los 21 años.

Aún estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado y que yo mismo me he impuesto: lograr el título es lo único que sueño. He venido aquí para ganar este Mundial. No vine por el Balón o la Bota de Oro .