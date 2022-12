Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 6 de diciembre de 2022, p. a10

Guadalajara, Jal., La novela Por desobedecer a sus padres es un reflejo del trabajo vivo, desafiante, lúdico y transgresor del poeta cercano a los infrarrealistas Darío Galicia; esta obra se basó en ir todo el tiempo tras el conejo de la imaginación, la fantasía y la ficción literaria , explica su autora, Ana Clavel.

La novelista dice a La Jornada que la narración editada por Alfagura es hacer el mejor de los homenajes posibles a una figura salvaje, contestataria, rebelde, luciferina, desafiante como fue Darío , no sólo antes de la neurocirugía que atravesó y que produjo su deterioro.

El libro se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuya edición 36 terminó el domingo pasado.

En la búsqueda, continúa la también cuentista, “del Darío histórico, real, se va desatando la información de que también fue personaje en Los detectives salvajes; Roberto Bolaño dice que son aneurismas los que propiciaron su decadencia y toda su minusvalía”.

Relata: Me he caracterizado por un trabajo de deseos y sombras. He articulado una suerte de poética de las sombras, a veces con registros más sensoriales, sensuales e incluso eróticos. Voy tras Galicia como personaje sombra que a su vez fue detrás de sus deseos. Se podría señalar el castigo o esta imagen del destino ensañándose con él, como si hubiera sido por desobedecer a sus padres .

Clavel (CDMX, 1961) sostiene que su narración recurre a los testimonios, a la investigación biográfica, pero sobre todo a la ficción. Todo está entramado de tal manera que parece un artefacto literario que puede simular un reporte clínico, un testimonial, pero es una novela no convencional y se vale de la fantasía con fragmentos que hacen alusión al personaje de Darío G. Alicia, como una suerte de Alicia carrolliana .