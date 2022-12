Para la primera cita tuve que ir a comprar un mapa a Inegi, porque en la zona en la que se encontraba todavía no estaba ni en Google. Finalmente, pedí a algunos amigos que me acompañaran: un fotógrafo, un sonidista, un ayudante, un asistente, y nos lanzamos sin saber nada y a la nada.

Contó que, para filmar, primero tuvo que localizar físicamente a la caravana de El Carretón del Desierto entre caminos rurales y brechas, porque la compañía no viaja por carreteras, donde mulas y caballos están prohibidos. Además, en la región no hay señal de telefonía celular ni Internet.

Además de Kasia, Jaime y su hijo Anton, de tres años, a la presentación asistieron Dulce Muñoz Reyes, titular del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, y Gabriela Marcial, responsable de la Cineteca Zacatecas. Prior Tapia no pudo estar por un problema de salud, pero afable accedió a dar una entrevista.

Narró en entrevista con este diario el director de Volcán, productora independiente que se aventuró a llevar al cine la historia de estos europeos, que se autofinancian con las monedas y el taco que reciben de su público, los hijos de campesinos y pequeños ganaderos, en las pequeñas comunidades que recorren, donde, además, no faltan ancianos que les den ayuda y consejo.

“Todo empezó, creo que por culpa tuya –bromea–, cuando leí un reportaje en La Jornada (06/2014), y me llamó mucho la atención.”

La fotocomposición fue extraordinaria. El desierto ayuda es una locación sin igual , comentó el director. Para concluir la película, recibió apoyo de la UNAM a través del Taller Carlos Velo, que respalda la posproducción de largometrajes de no ficción.

En principio pensé hacer un reportaje o algo sencillo, no un documental, pero conocí a Jaime y a Kasia, y me parecieron unos personajes extraordinarios. La primera vez los seguimos como cinco o seis días por varios pueblos, y acampamos con ellos.

Los títeres cuentan su historia

También se decidió que los títeres tenían que platicar un poco su historia , y se grabaron secuencias de día y nocturnas, con los diálogos de diversos integrantes de la Familia Nudo, las marionetas de El Carretón del Desierto.

Prior Tapia opinó: Me parece admirable lo que hacen. Tienen vocación, van a lugares donde ahora la violencia está muy fuerte; sin embargo, no se quejan, no les pasa nada. Seducen a niños y adultos de esas comunidades; les comparten su aprendizaje que les ayudarán a enfrentar la vida. El arte puede ayudar a que la gente crezca y se desarrolle, y eso es lo que hacen .

Esta película, El Carretón del Desierto, con música original de Pedro Gilabert, indica su director, va un poco a contracorriente de lo que pasa en el cine mexicano, porque en su obra no hay balazos ni muertos, ni tragedia. Esto es otra cosa .

En la primera década del nuevo siglo, Sek, egresada de la Escuela de Arte Dramático de Polonia, y Hevia, profesor de educación física, acróbata y cirquero, se conocieron en Kerala, India, donde asistían a un curso de expresión corporal. Allí comenzó su amistad y, en lugar de regresar a sus países origen, empezaron un periplo por México, primero fueron al sur, pero terminaron en el semidesierto del altiplano norte, como turistas mochileros. Recorrieron a pie comunidades rurales, con una sola marioneta en su raído equipaje.

Tres años después de visitar caminos y rancherías de Zacatecas y San Luis Potosí, con la ayuda de un herrero potosino construyeron un carretón que funciona con un motor de puro corazón , precisó Sek, durante la presentación de la cinta.

Al Prior se le preguntó: ¿Cuál cree que sea el impacto cultural de El Carretón del Desierto en las comunidades rurales que ha visitado?

“Vimos varias funciones y también nos dimos cuenta de nada llega a esos lugares, así que estos dos locos en un carretón escenifican piezas rarísimas, extraordinarias; hipnotizan a niños y adultos. Recientemente empezaron a a dar talleres de teatro. Ellos consiguen sembrar la magia y el amor por el arte, por la literatura. Eso, sin duda, hará a esas personas mejores mujeres y hombres, mejores seres humanos, finalizó Prior Tapia.