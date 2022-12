Carlos Paul y Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Lunes 5 de diciembre de 2022, p. 7

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) rendirá hoy un homenaje a las 17 horas en el Palacio de Bellas Artes al pintor, escultor y muralista mexicano Rafael Cauduro, quien falleció la noche del sábado pasado a los 72 años, informó esa instancia.

El sepelio se realizó ayer en su casa de Cuernavaca, Morelos, de manera íntima con los familiares y amigos más cercanos, señaló uno de sus discípulos, Marco Zamudio.

El artista, nacido en la Ciudad de México en 1950, es uno de los más relevantes en la historia del arte moderno en el país, cuyo compromiso social se ve reflejado en sus lúdicas y críticas temáticas, así como en su impecable manejo de la perspectiva y materiales con los que trabajó, entre ellos los óxidos, los ácidos y el vidrio, que distinguieron a muchas de sus piezas.

Su obra más emblemática e importante son los murales que realizó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Un clamor por la justicia, cuyas temáticas giran en torno a las injusticias que se viven en México, como los procesos judiciales viciados, la cárcel, el homicidio, la represión, el secuestro y la tortura.

También realizó murales en un edificio que lleva su nombre ubicado en la calle de Veracruz 62, en los linderos de las colonias Roma y Condesa; suyo es también el mural que está en la estación Insurgentes del Metro y uno más en el Complejo Cultural Los Pinos.

Sobre su trabajo en la SCJN, en su momento el maestro Cauduro explicó que en la historia de la justicia mexicana “hay también otro tipo de historias, las que hablan de sus limitaciones y fallas, y de una exigencia de justicia.

“La justicia –afirmaba– tendrá historia mientras exista un caso, sea por tardanza o papeleo, que se le niegue a alguien; mientras se torture a una persona para obtener una confesión; mientras haya homicidios no resueltos, violaciones y secuestros impunes; mientras la cárcel mantenga semejanzas con un juego de azar, donde caen quienes carecen de defensa, mientras el derecho no frene la represión y la violencia. Esa historia es la que de fondo importa. Esa es la historia que he querido presentar (La Jornada, 21/8/07).”

Para la realización de esos murales, el artista recuperó y reactivó la casa-estudio del pintor David Alfaro Siqueiros, en Cuernavaca, conocida como La Tallera, la cual estuvo abandonada por décadas.

Me acordé de algo que se le había olvidado al Inbal: que ese lugar lo donó Siqueiros para que ahí se dieran clases de muralismo y se prestara a quienes tuvieran un proyecto público , explicó el maestro, a quien se le debe que en 2008, se cumpliera la última voluntad de Siqueiros y se reactivara un nuevo espacio para todos los artistas mexicanos (La Jornada, 18/5/08).

Político, irónico y sarcástico

Discípulo de Cauduro, el pintor Marco Zamudio recuerda que “entre los consejos que me daba, me decía no me dejara amedrentar por las galerías, que pintara lo que quisiera. Junto con la maestra Carla Hernández, él me introdujo en la técnica de los ácidos y los óxidos. Era muy político, expresaba sus puntos de vista a través de sus imágenes. Era muy irónico y sarcástico.