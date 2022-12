El coordinador general de operación política será José Manzur Quiroga, quien fue secretario de Gobierno durante el sexenio de Eruviel Ávila (2011-2017); estará acompañado de Ernesto Millán, ex secretario particular del ex mandatario.

Aarón Urbina estará encargado en Nezahualcóyotl; Eduardo Bernal, en Zumpango; Gustavo Cárdenas, Atlacomulco, Raúl Domínguez Rex, Ecatepec; Cruz Juvenal Roa, Ixtapan de la Sal, y Héctor Jiménez Baca, en Naucalpan.

Suman a antorchistas

También tendrán cabida la ex presidenta municipal de Ixtapaluca Marisela Serrano y el diputado federal Brasil Acosta, del grupo antorchista; por el bando que se identifica con Arturo Montiel (1999-2005) estarán el diputado federal Miguel Sámano Peralta, quien fue su secretario particular, y Karla Cortés Treviño, esposa del ex mandatario mexiquense.

Como parte del grupo del ex gobernador César Camacho Quiroz (1995-1999) están Arturo Huicochea Alanís, ex secretario particular en esa administración, y Alejandro Nieto Enríquez; en tanto que Alberto Curi representa a la gente de Emilio Chuayfett (1993-1995). Asimismo, participará Erwin Lino Zárate, ex secretario particular de Enrique Peña Nieto (2005-2011).

Del Moral señaló que continúa la negociación para hacer alianza con los paridos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.