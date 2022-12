Nadal, quien despegó su carrera hacia el número uno del orbe en 2005 con el título de Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, ha visitado ese puerto y puntos turísticos de Quintana Roo, pero nunca había estado en la capital mexicana, la que prometió explorar con más tiempo en un futuro y no descartó la posibilidad de hacerlo con el suizo Roger Federer, recién retirado, quien brindó una majestuosa exhibición en la Plaza México en 2019, con el alemán Alexander Zverev.

El objetivo es seguir el día a día, con la ilusión, con la determinación de luchar por los objetivos que me emocionan y vamos a intentarlo hasta que el cuerpo y la cabeza digan basta. De momento eso no está ocurriendo , afirmó el tenista español en su primera visita a la Ciudad de México, donde el número dos del mundo concluye la gira de exhibiciones por Latinoamérica que hace al lado del noruego Casper Ruud, a quien ha superado en las cuatro citas en los últimos 10 días: Buenos Aires (7-6 (10/8) y 6-2), Belo Horizonte (7-6 (7/4 y 7-5), Bogotá (7-5 y 6-4) y Quito (6-4 y 6-4).

“No estoy en condiciones de pedir nada más. Soy feliz haciendo lo que hago. Me sigue gustando entrenar, competir, jugar en los mejores escenarios del mundo, sentir el cariño de la gente, todo eso me empuja a continuar.

Por lo pronto, admitió que es posible que esta sea la última vez que visite México como jugador profesional. “Hay que ser realistas, tengo una edad (36). En 2023 Acapulco no está en mi calendario, con lo cual, pensar en 2024 queda lejos al día de hoy.

Así que a disfrutar al máximo este momento, que es el que tenemos, jugar en un estadio emblemático, con muchísima gente, en un país donde siempre me he sentido querido y muy apoyado de manera incondicional , manifestó en la rueda de prensa antes de la exhibición de anoche en la Plaza México.

Ser el mejor de la historia del tenis mundial es un tema que genera polémica y envuelve a los tres grandes de los últimos tiempos: Roger Federer, Nadal y el serbio Novak Djokovic.

No pueden ser varios si estamos hablando de uno. Es algo que nadie más ha hecho. Eso es (un tema) muy difícil de madurar; estamos en una época que, es cierto, que tres jugadores han conseguido cosas que no se habían hecho en el pasado. Después, los criterios que se quieran poner en valor, habrá que analizar quién sí y quién no. Yo creo que es una discusión entre tres y a partir de ahí, pues todas las valoraciones tienen su credibilidad. Cada cual puede poner una cosa por encima de otros.