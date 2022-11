▲ Si no gana el próximo partido, esta sería la primera selección mexicana eliminada en primera ronda desde 1978. Foto Ap

Lunes 28 de noviembre de 2022, p. 3

La realidad es lúgubre para la selección mexicana. Con Andrés Guardado en duda, el ánimo caído tras la derrota ante Argentina y al borde de firmar su peor participación en una Copa del Mundo, el Tricolor regresó el domingo a los entrenamientos con la encomienda de un triunfo ante Arabia Saudita para mantener las aspiraciones a los octavos de final en Qatar 2022.

Con caras largas y en silencio, los jugadores salieron 20 minutos más tarde de lo habitual a la práctica. El motivo habría sido una larga conversación con el técnico Gerardo Martino por el mal paso en el Mundial.

Andrés Guardado, quien sólo disputó 40 minutos del duelo ante Argentina, debido a una molestia en el muslo derecho, entrenó al parejo del equipo. Aunque hasta ahora la selección no ha dado un reporte oficial del estado de salud del mediocampista, el propio jugador dijo que fue sometido a estudios y sólo tiene un golpe.

Intenté aguantar hasta que se me dormía la pierna del dolor , señaló Guardado en redes sociales. “Pensé en aguantar, pero dije ‘donde en una me duela y no llegue a donde deba llegar y nos hagan un gol, mejor que entre otro’”, agregó.

Con el descalabro ante Argentina, el Tricolor por primera vez se fue sin goles en sus dos primeros partidos en un Mundial y ahora acumula 384 minutos con cuatro partidos consecutivos de Copa del Mundo sin alcanzar las redes.