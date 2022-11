Se trata de un texto que, de nuevo en colaboración con Wendy Selene Pérez y Miguel Tovar, titulado Los jornaleros forenses, crónica de un nuevo oficio en un país de fosas, publicado en la revista Gatopardo en 2019.

Llevamos varios años sin poder dejar de hacer este tema (...) Tratamos de encontrar otro giro, no sólo en la forma, sino también tratando de enganchar a audiencias para reconectar con lo que vamos desconectando, para seguir vivos en este oscuro presente , dice en uno de los salones de la FIL la noche del sábado.

La periodista independiente, escritora, productora y docente de periodismo en la UNAM, ha publicado en medios como La Jornada y The New York Times, entre otros; ha sido corresponsal de teleSUR y El Telégrafo. Es fundadora y editora de Bocado.lat, escribió el libro Ayotzinapa, horas eternas y es coautora de Let’s Talk About your Wall y Palabras como golpes, como balas.

En la presentación del libro también estuvo otro de los autores compilados, el escritor Mito Reyes, quien, al hablar de indigenismo, dijo que todo cronista debe deshacerse de prejuicios e integrarse de forma ética a la visión y cosmogonía de los pueblos autóctonos antes de intentar describirlos.