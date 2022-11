Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 25 de noviembre de 2022, p. 4

Los acusados por delitos fiscales, como defraudación, contrabando o uso de facturas falsas, ya no podrán ser sujetos a prisión preventiva oficiosa (PPO), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que estos tipos penales no atentan contra la seguridad nacional ni constituyen delincuencia organizada, por lo cual no se justifica aplicarles dicha medida preventiva.

Concluimos uno de los asuntos más importantes y relevantes en la historia de esta Suprema Corte. Como lo venimos haciendo, la Corte ha demostrado una vez más que actúa con autonomía y con independencia y que cada una de las ministras y cada uno de los ministros votamos y argumentamos en absoluta libertad, de acuerdo con nuestras convicciones, a nuestro entendimiento de la Constitución y de los derechos humanos, que tenemos como misión proteger , afirmó el ministro presidente, Arturo Zaldívar, al concluir la sesión.

La Corte mantuvo la PPO para la mayor parte de los delitos que ya estaban sujetos a esa medida cautelar, como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y los añadidos durante el gobierno actual, como feminicidio, enriquecimiento ilícito, robo de hidrocarburos, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, entre otros.

El ministro Luis María Aguilar Morales, autor del proyecto aprobado, argumentó que la Constitución establece un catálogo de delitos a los cuales se les puede aplicar la PPO, pero que a esta lista se han añadido más tipos penales, mediante leyes secundarias, sin justificación plena.

Así, por mayoría calificada, el pleno de ministros invalidó los artículos segundo, párrafo primero, fracciones VIII, VIII bis y VIII ter, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; así como el 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y el 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, los cuales consideraban que los imputados por estas conductas podrían ser privados de su libertad durante su proceso legal.